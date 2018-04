Maggiore sicurezza nelle manifestazioni

Gli organizzatori di eventi e le autorità poste al controllo, in quest’ultimo periodo, hanno dovuto prestare maggiore attenzione alla sicurezza nelle manifestazioni. I gravi fatti accaduti nell’anno 2017 per situazioni non ordinariamente prevedibili, ma soprattutto per la scarsa cultura in materia di gestione della sicurezza, hanno portato sia il legislatore che gli organizzatori ad affrontare in modo diverso la sicurezza in occasione di eventi pubblici.

L’impianto legislativo previgente è rimasto, ma è variato l’approccio e sono stati evidenziati meglio gli aspetti relativi alla “safety” ossia le misure preventive atte alla salvaguardia delle persone e alla “security” che riguardano i servizi di ordine pubblica e sicurezza da attuare sul campo.

La Staff Progetti di Cuneo ci racconta che il piano di sicurezza si attua con procedure definite “piani di emergenza”, che non devono essere visti come misure da attuare in caso di incidente, ma misure per prevenire che l’evento accidentale possa accadere. La parola “pianificazione” assume così valore intrinseco della sicurezza; non più improvvisazione, ma una vera e propria organizzazione per attuare la sicurezza in modo sinergico tra chi organizza, chi autorizza, chi controlla e chi deve intervenire in caso di necessità ed urgenza.

Una diversa valutazione del pericolo basata anche attraverso la definizione ottimale delle aree destinate alle manifestazioni che garantiscano nel contempo lo svolgimento degli eventi programmati, ma consentano l’accesso ai mezzi di soccorso e le procedure necessarie in caso di necessità.

La presenza e disponibilità del volontariato è determinante per l’organizzazione di eventi che rappresentano la storica cultura locale e che creano anche volano economico per il territorio, ma occorre che, come in tutti gli altri settori, sia maggiormente preparata agli eventi.

Ed è per questo motivo che Enti e Fondazioni hanno recentemente finanziato misure volte al miglioramento della sicurezza per le manifestazioni, mirate alla acquisizione di barriere, transenne e dotazioni di sicurezza, oltre alla formazione specifica degli addetti in materia di controllo sul campo al fine di poter correttamente intervenire.

Le indicazioni dei percorsi di esodo e la suddivisione delle aree in settori, oltre alla presenza di addetti specificatamente formato o “steward” costituisce un aspetto a garanzia e di tutela per tutti. Controllo dei varchi di accesso, assistenza sanitaria, controllo della fruibilità dei percorsi di esodo, disponibilità di segnalatori acustici, formalizzazione di divieti, ecc.. sono altri aspetti che in funzione della caratteristica dell’evento dovranno essere attentamente valutati.

I livelli autorizzativi passano dal Comune, alle Commissioni di Vigilanza, alla autorità di Pubblica Sicurezza e, per i casi di maggiore impatto sul territorio o maggiori standard valutativi, al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, che avranno anche il compito della collaborazione per la gestione del territorio.

Come già è previsto negli ambienti di lavoro, anche le manifestazioni dovranno prevedere le idonee misure di sicurezza, i rapporti di coordinamento per la gestione della sicurezza e una adeguata formazione in materia. A tal fine le Proloco sono state pronte ed attente su questi aspetti e le autorità locali sono riuscite a definire meglio le misure da attuare.

Le persone che si accingono a partecipare ad eventi ora riscontrano una maggiore attenzione e salvaguardia della propria sicurezza, forse maggiori controlli, ma volti esclusivamente alla pubblica incolumità. Tutte queste misure devono essere viste anche con una crescente partecipazione di tutti. La cultura della sicurezza non si attua per legge, ma come crescita civica di tutti.

