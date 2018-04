Fossano: "Le polemiche non riapriranno la tangenziale. Serve concretezza".

Sulla tangenziale non abbiamo bisogno di polemiche, ma di azioni concrete nel richiederne la riapertura ai vertici nazionali. Non serve di certo usare strumentalmente questa vicenda, non serve lo scaricabarile, non servono le parole, ne abbiamo sentite già troppe. Sulla tangenziale abbiamo bisogno di fatti ed azioni concrete e se veramente vogliamo il bene di questa Città dobbiamo tutti insieme concentrarci nel richiedere risposte ai vertici nazionali e ad ANAS.



È un anno che battiamo i pugni senza guardare in faccia le appartenenze partitiche, anzi criticando apertamente e duramente il ministro Delrio per non essersi interessato in modo attivo della questione. A differenza della Consigliera Comunale Mantini, quando i parlamentari neo eletti del suo partito fanno un’interrogazione parlamentare sul tema, io li ringrazio. Senza guardare l’appartenenza, ma solo il bene della Città.



Sul “risveglio” da parte di chi in un anno non ha fatto nulla sul tema tangenziale verrebbe voglia di citare le parole dei cittadini che sui social hanno così commentato la polemica: “E cosa ha fatto sino ad ora?”. Tralascio gli altri commenti in quanto non ripetibili.



Ma bisogna saper andare oltre. Ribadisco l’invito a rimanere uniti almeno sulle vicende che riguardano in modo trasversale la Città aldilà dei colori politici e senza strumentalizzazioni. Serve concretezza nel fare arrivare la protesta ai vertici nazionali, altrimenti perdiamo solo tempo.



Basta parole, basta scaricabarile, vogliamo risposte concrete:

RIAPRITE la TANGENZIALE.





Davide Sordella

Sindaco di Fossano