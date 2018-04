Riceviamo dall'onorevole Monica Ciaburro, Fratelli d'Italia e pubblichiamo:

A noi non interessa affrontare il tema acqua in modo ideologico né tantomeno facendo il tifo per una soluzione o l'altra scegliendo un vantaggio personale, politico o partitico: non abbiamo amici cui garantire posti di lavoro, soldi o potere. Quindi nella totale libertà che da sempre ci contraddistingue ed essendo sicuramente ed in modo lampante privi di alcun interesse o vantaggio personale, cosa che non escludiamo per altre persone, vogliamo ribadire alcuni principi.

1) nessuno mette in discussione che l'acqua, bene primario, non possa che essere e continuare ad essere pubblica!

2) il fatto che l'acqua sia un bene pubblico non significa che necessariamente possa essere gestita da qualunque carrozzone purché pubblico.

3) la moralità dell'amministrazione pubblica ha come presupposto il rispetto dei soldi dei cittadini e delle risorse pubbliche.

4) l'unico modo di gestire con serietà i soldi pubblici è quello di affidare i servizi al prezzo migliore a parità di qualità.

5) nessun amministratore può esercitare il proprio ruolo in modo serio se non 6viene messo nelle condizioni di poter valutare quindi la qualità ed i costi di un servizio.

6) chi pensa che decisioni che impegnano per anni, addirittura decenni, la.risorse pubbliche possano essere prese in modo superficiale o senza analisi, o è un cattivo amministratore o ha interessi che non confessa. Terzium non datur.

Per questi motivi e ragionamenti, io e l'onorevole Crosetto che oggi non è presente per impegni in Friuli ma che condivide ciò che ho letto, siamo molto critici con le modalità con cui è stato affrontato il tema è chiediamo che i comuni siano messi nella condizione di conoscere il loro futuro avendo tutti i dati necessari. In caso contrario non escludiamo di manifestare le nostre perplessità sulla vicenda in ogni ambito.