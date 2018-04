Scadenza dei così detti "Fondi Crosetto": non tutti i Comuni si sono attivati

"I fondi Crosetto sono disponibili dal 2009 per il nostro territorio. Qualcuno si è attivato a fare i progetti, trovare il co-finanziamento e spenderli: vedi il Comune di Cherasco. Poi c’è Alba, dove Marello - sindaco proprio dal 2009 - in nove anni di mandato non è risuscito neanche ad arrivare a un livello di progettazione che superasse quello preliminare, con il risultato che, ad oggi, non sappiamo con certezza quale potrebbe essere il costo effettivo per la realizzazione del Terzo Ponte": è la denuncia dell’eurodeputato Alberto Cirio, con il senatore Marco Perosino e il capogruppo di FI in Consiglio comunale ad Alba, Carlo Bo.

"Come su altri temi, Marello ha dormito, nonostante avessimo più volte segnalato l’avvicinarsi della scadenza e il rischio concreto di perdere questi soldi - continuano Cirio, Perosino e Bo -. E, soprattutto, nonostante ci fossimo messi a sua disposizione per trovare insieme una soluzione. Purtroppo, come sempre, il Sindaco si è chiuso nel suo ostinato isolamento, lontano dai rappresentanti istituzionali del territorio e dagli altri sindaci, così come per la Fondazione CRC o per l’acqua. Il risultato è che il tempo sta per scadere. Se entro il 2021 queste risorse non saranno spese e rendicontate, ci verranno tolte. Cosa che purtroppo diciamo da tempo, inascoltati. E oggi, ad un anno dalla fine del suo mandato, Marello compie un’azione che sa proprio di presa in giro, perché questi soldi, se non ci attiveremo diversamente, li perderemo. Ammettendo, anche, che il Comune riesca a investire i cinque milioni di euro di cui si parla, ne mancherebbero comunque almeno altri sei per poter realizzare il ponte. Fondi che la Regione Piemonte, nonostante la concordia politica che Marello ha con il presidente Chiamparino, difficilmente metterà a disposizione, visto che in questi anni il Sindaco non ha portato a casa quasi nulla. I progetti, poi, sono ormai datati da dieci anni e mancano tutti gli esecutivi, senza considerare le gare per appaltare i lavori e la durata di esecuzione materiale dell’opera. Siamo già fuori tempo e il Comune di Alba ha dormito".