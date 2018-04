Come trasformare uno smartphone in un marcatempo

Il proprio smartphone può diventare un utile strumento di lavoro e di gestione del tempo, soprattutto se lo si trasforma in un marcatempo.

In particolare, grazie ad una applicazione nuova chiamata proprio Marcatempo Plus, è possibile usare il proprio smartphone in modo alternativo per aiutarsi a gestire il lavoro e le sue tempistiche. Ad esempio grazie a questa applicazione, il proprio smartphone potrà diventare lo strumento per gestire le presenze in azienda, per poter gestire le timbrature dei lavoratori fuori sede; per controllare l’accesso degli studenti nella scuola, o l’accesso degli iscritti alla palestra; per i professionisti può essere utile come prova del tempo svolto lavorando o presso un cliente.

L’app Marcatempo è quindi una soluzione molto comoda ed efficace per far diventare lo smartphone uno strumento utilissimo per il lavoro ed anche per altre attività, per certificare entrate ed uscite, per monitorare il tempo in ogni occasione in cui serva farlo in maniera inequivocabile e sicura.

Questo tipo di applicazione rappresenta una vera e propria innovazione che permette di estendere in maniera significativa l’utilizzo del proprio smartphone. Uno strumento che, ogni giorno di più, diventa sempre meno “telefono” e sempre più un mezzo di lavoro, svago e intrattenimento.

L’app Marcatempo Plus quindi è un valido strumento sempre a portata di mano i cui risultati sono esatti e precisi e quindi estremamente affidabili, tanto che - come abbiamo visto - possono essere usati in molte situazioni diverse.

Nella maggior parte dei casi lo smartphone viene così utilizzato come timbratore portatile, permettendo ai lavoratori di usarlo al posto della tessera o della card, strumenti ormai diventati quasi obsoleti. Inoltre l’utilizzo dello smartphone come Marcatempo è di grande semplicità: in primo luogo l’app è disponibile per Android e per iOS ed è possibile scaricarla dal PlayStore o dall’App Store con pochi, semplicissimi, clic.

Ed è proprio la semplicità di utilizzo uno dei principali punti di forza di questa applicazione così innovativa. Ma come si fa a trasformare uno smartphone in un marca tempo? L’utilizzo dell’app è molto intuitivo e semplice: una volta scaricata l’applicazione sul proprio smartphone la si attiva, e quindi si potranno registrare le timbrature in quattro diversi modi, a seconda di quello che è più comodo e congeniale.

In poche semplici mosse avete trasformato il vostro comune smartphone in uno strumento per timbrare gli accessi e certificarli in modo sicuro e certo. I grandi vantaggi di Marcatempo Plus sono che l’app è sempre a portata di mano, comoda, veloce da usare e sicura per tutti, sia per l’azienda che per il lavoratore.

Insomma, l’app Marcatempo Plus è utilissima e si presta anche ad una grande flessibilità. Ad esempio può essere usata assieme ai Beacon BLE, piccoli dispositivi che possono diffondere informazioni per mezzo della tecnologia bluetooth nel raggio di qualche metro e che possono essere usati per il controllo degli accessi, per la tracciabilità di cose e persone e per molti altri scopi. A questo punto non resta che immaginare che i vecchi badge abbiano vita breve e verranno presto sostituiti da questo tipo di innovazione.