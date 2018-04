Gli allievi del Liceo “Vasco Beccaria Govone” a scuola di Buon Governo

Giovedì 26 aprile, alle ore 14, nell’ Aula Magna del Liceo “Vasco Beccaria Govone”, sarà presente il Prof. Antonio Maria Costa, già Vice Segreterio Generale dell’ONU e attualmente presidente di “Res Publica”, ONLUS che ha istituito l’omonimo Premio.

L’incontro è rivolto in modo specifico ad un gruppo di studenti del Liceo, nell’ambito di un progetto didattico coordinato dalla Prof.ssa Angela Cucchi, ma è pubblico, gratuito e aperto a tutti: gli interessati possono presentarsi direttamente al Liceo, fino ad esaurimento posti.

L’obiettivo è contrastare cinismo, egoismo e menefreghismo che debilitano il senso morale nella società, riproponendo valori sociali e comportamenti che creano voglia di agire per il bene, evidenziando che è non solo attraverso i grandi gesti che si rende migliore un Paese, ma è nella quotidianità della condotta espletata nelle piccole cose.

La nostra società è cresciuta su fondamenta ben precise di vita comune nel privato, come nelle attività produttive: lo ricorda il magnifico affresco trecentesco di Ambrogio Lorenzetti l’Allegoria del Buon Governo e i suoi effetti in città e in campagna, a cui il Premio ha voluto ispirarsi per il proprio logo. “Nei comportamenti individuali, in famiglia come al lavoro, è cruciale trasmettere un’educazione civica e il senso della comunità. – afferma il Prof. Costa, specificando che “dobbiamo tutti testimoniare con l’esempio quotidiano: non saltare le code, chiedere scontrino e fattura, pulire la strada di fronte a casa, non facendosi raccomandare per un posto in ospedale o non parcheggiando in doppia fila. Non danneggiare il prossimo e l’ambiente significa proteggere il futuro nostro e delle prossime generazioni. Il Premio “Res Publica” porta esempi d’impegno straordinario, progetti illuminati, ma è nel quotidiano che si migliora il Paese”.

Gli allievi del Liceo saranno presenti alla cerimonia di consegna del Premio, in programma il prossimo 5 maggio a Mondovì presso la Confraternita di Santa Croce.