L'Alta Via del Sale è un esempio di autosostenibilità: 39 chilometri tra cielo, montagna e mare

L’Alta Via del Sale esempio di turismo virtuoso e moderno. Stiamo parlando di un percorso unico lungo 39 km a metà tra il cielo ed il mare. Si parte da Limone Piemonte e si arriva a Monesi di Triora, toccando l'apice a 2239 m d’altitudine. Questa via è molto conosciuta, grazie alla sua singolare bellezza. Il paradosso è che per anni sia stata sfruttata oltremodo da chi si avventurava con i fuoristrada o in moto ma non sia stata mai adeguatamente pensata come possibile attrazione turistica del territorio, un bene da valorizzare.

Una conferma che arriva da Chintana , società torinese che da quasi 10 anni programma, spinge ed organizza la rinascita dell’Alta Via, grazie ad un progetto concreto, finanziato attraverso il fondo europeo Intereg Alcotra, per Unione Europea, l’Unione Montana dell’Alta Val Tanaro, Comune di Triora e Sivom de la Roya . Se fino a qualche anno fa l’obiettivo era ‘creare’ l’Alta Via, il 2018 apre le porte alla seconda fase quella per la promozione e la comunicazione di questo itinerario tra Italia e Francia.

Il progetto ‘StraMil2’ si muove in questi ambiti aggiungendo alla ricetta alcuni ingredienti che potranno migliorare l’esperienza di uso. Il grosso del lavoro è stato fatto nella prima fase, antecedente a questo progetto, quando grazie ad interventi strutturali per oltre 500mila euro, è stata creata una via che fosse percorribile da tutti: con mezzi a motore, in bici e ovviamente a piedi. Poi è stato introdotto il biglietto di ingresso, per non vanificare quanto fatto e per rendere l’Alta Via autonoma dai tanti borghi che attraversa. Questa è stata la grande scommessa ed oggi Chintana è più che mai entusiasta per i dati raccolti.