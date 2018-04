Successo per il primo weekend di VINUM: cresce di oltre il 15% il numero delle degustazioni

E' stata inaugurata ufficialmente domenica 22 aprile, presso la Sala Beppe Fenoglio nel Cortile della Maddalena di Alba, la 42a edizione della Fiera Nazionale Vinum la più importante manifestazione enoica della primavera piemontese che vede quest’anno presenti 420 produttori con 745 etichette.

Nel primo fine settimana della manifestazione - che sarà anche protagonista delle Festa della Liberazione il 25 aprile e poi del lungo ponte dal 28 aprile al 1° maggio - migliaia di enoturisti da tutta Italia insieme a molti stranieri hanno degustato i più grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato nei banchi d’assaggio allestiti nel centro storico della città, segnando una crescita di oltre il 15% delle degustazioni rispetto alla precedente edizione.

Cinque piazze albesi, insieme al Palazzo delle Mostre e Congressi e ai molti bar e locali che hanno aderito all’iniziativa hanno accolto gli assaggi, guidati e curati dall’AIS Associazione Italiana Sommelier, di Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Moscato, Roero Arneis, Roero, dei bianchi delle Langhe, dell’Asti Spumante secco e dolce, dei vini del Monferrato, del Brachetto e del Gavi senza tralasciare i Vermouth, le Grappe e i distillati del Piemonte. Protagonista di grande successo anche lo Street Food ëd Langa, cibo di strada di alta qualità proposto dai Borghi albesi, che ha permesso di apprezzare le prelibatezze della cucina piemontese passeggiando per la città e sorseggiando un calice di vino in un fine settimana di quasi estate nel quale Alba si è presentata al suo meglio.

"Vinum - ha sottolineato il Sindaco di Alba Maurizio Marello aprendo e chiudendo l’incontro inaugurale – è una manifestazione molto importante che ha ampliato nel tempo la nostra stagione turistica che oggi va da Pasqua a Natale. Questo territorio ha avuto negli ultimi anni una crescita e un’innovazione straordinarie. I flussi turistici sono molto alti. Il 70% delle presenze arriva da circa 40 paesi esteri. Siamo chiamati a mantenere e ad ampliare ancora questi numeri. Perciò, in questi anni, abbiamo lavorato per la costruzione di relazioni a livello italiano ed internazionale. Sul turismo è nata la collaborazione con Asti, con Torino, con Chieri. È in corso un importante lavoro con Parma per creare insieme un grande distretto della gastronomia italiana. Abbiamo cominciato a lavorare con la città francese Épernay, cuore dello champagne. Il riconoscimento Unesco ad Alba per la Gastronomia ci sta davvero aprendo al mondo. A fine maggio saremo nella sede Unesco di Parigi con Parma, a giugno saremo in Polonia con le 26 città mondiali creative per la gastronomia. È uno sforzo notevole di apertura che sicuramente potenzierà ulteriormente questo settore ormai diventato strategico per il nostro territorio".

"«Ho chiuso il mio discorso inaugurale citando Charles Baudelaire - dichiara la Presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Liliana Allena - che diceva che “Il lavoro rende i giorni prosperi e il vino rende le domeniche felici”. Mai frase poteva rivelarsi più vera in un giorno di festa e di anticipo d’estate. Tutti ormai associano Vinum ad una “grande enoteca a cielo aperto” dove degustare i migliori vini del territorio, con assaggi curati dall’Associazione Italiana Sommelier, insieme allo Street Food ëd Langa proposto dalla Giostra delle Cento Torri, dall’Associazione Macellai Albesi e dall’Accademia Alberghiera di Alba. Siamo felici di constatare che la nostra sfida, quella di far diventare la manifestazione un’occasione di intrattenimento di alto livello e di arricchimento esperienziale, sembra dare degli ottimi risultati. E tra le incursioni fuori porta di Vinumincantina e gli approfondimenti di Vinum Incontra ci prepariamo a tanti nuovi appuntamenti dedicati ad un pubblico sempre più attento ed esigente".

Tutto esaurito, infatti, per i primi appuntamenti di Vinumincantina - Food&Wine Experience, le visite in alcune tra le più importanti cantine del territorio selezionate da grandi chef che, al termine del tour, propongono uno speciale aperitivo abbinato ai vini dell’azienda ospitante. Nei prossimi appuntamenti incontri unici come quello con Ugo Alciati alle cantine Fontanafredda, Stefano Paganini a Cascina Chicco e Massimo Camia alle cantine Damilano: accanto ai molti appassionati italiani per questi appuntamenti non mancheranno ospiti in arrivo da Montecarlo, da Svizzera, Francia e anche da Argentina e Giappone.

Festosa e affettuosa l’accoglienza che il pubblico di Vinum ha dedicato alla scrittrice Enrica Tesio, che ha inaugurato il ciclo di appuntamenti Vinum Incontra al Cortile della Maddalena e che continuerà fino alla fine della manifestazione con tante occasioni di approfondimento sul mondo del vino, laboratori e presentazioni letterarie per conoscere la storia e la cultura della tradizione vitivinicola. Al ricco programma si aggiunge sabato 28 aprile il concerto dei “New Motion Quartet” curato da Alba Jazz.

Per approfondire la conoscenza di vini ed eccellenze piemontesi, Vinum organizza - tutti i giorni della manifestazione dalle 10.30 alle 20.00 al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” - L’isola dei formaggi Dop del Piemonte. L’info point è organizzato in collaborazione con l’ONAF, Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio, il Consorzio di tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano DOP e il Consorzio per la tutela del Formaggio Murazzano DOP.

Un successo tutto speciale è quello di VINUM…BIMBI che al Cortile della Maddalena - con ingresso gratuito dalle 10.30 - ospita un’area speciale in cui i più piccoli possono unire il divertimento alla meraviglia della scoperta. I balocchi di legno, realizzati artigianalmente a km 0 dal Parco Didattico “Le colline di Giuca”, presentano in modo innovativo il ciclo del vino a partire dal vigneto per arrivare alla mescita in bicchiere passando per la raccolta e la pigiatura dell’uva.

Particolarmente apprezzata anche la mostra sensoriale Soffio di divina bellezza - Il suono diventa soffio e si trasforma in profumo ideata da Acqua di Cherasco Home Fragrances (tutti i giorni di Vinum nel Palazzo Banca d’Alba) è dedicata al patrimonio olfattivo di Langhe, Roero e Monferrato. Attraverso l’installazione di grandi megafoni che consentono all’ospite di entrare e sedersi all’interno di essi, viene offerta la possibilità di indagare il territoriale: l’esplorazione sonora è sostenuta e valorizzata dall’olfatto che ne amplifica il messaggio di bellezza attraverso un sussurro profumato.

Nel secondo weekend della manifestazione - dal 28 aprile al 1° maggio in Piazza Michele Ferrero - Vinum ospita la regione vitivinicola delle Alpes-de-Haute-Provence, un’ottima occasione per scoprire il vino Rosé Pierrevert DOC.

Vinum è organizzato dall’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in collaborazione con il Comune di Alba, l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero con il principale supporto della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e il contributo del Consorzio Piemonte Land of Perfection, della Camera di Commercio di Cuneo e della Banca d'Alba Credito Cooperativo. Preziosa la collaborazione con la Life Italia con la Concessionaria Auto Gino.

Partecipano attivamente il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, il Consorzio Tutela del Roero, il Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG, il Consorzio Alta Langa, il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, la Bottega del Vino di Dogliani, Consorzio di Tutela del Gavi, Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, la Cantina Comunale i Sörì di Diano, i Produttori di Montelupo Albese e Rodello, il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, l’Istituto del Vermouth di Torino, la Giostra delle Cento Torri, l’Associazione Commercianti Albesi, l’Associazione Italiana Sommelier sezione Piemonte, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio, il Consorzio di Tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano DOP, il Consorzio per la Tutela del Formaggio Murazzano DOP, l’Accademia Alberghiera di Alba, l’Associazione AMA la Carne, la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa.

LE DEGUSTAZIONI

Le principali piazze della città di Alba sono dedicate alle degustazioni di vino curate dall’AIS, l’Associazione Italiana Sommelier sezione Piemonte (banchi d’assaggio aperti dalle ore 10.30 alle 20.00).

PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI “G. MORRA” (PIAZZA MEDFORD 3) - I GRANDI VINI ROSSI DELLE LANGHE

All’interno del Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di Piazza Medford si degustano i Grandi Rossi delle Langhe tra cui spiccano il Barolo DOCG e il Barbaresco DOCG. E’ il luogo dove si possono degustare i vini nati dagli antichi vitigni delle colline del territorio alla destra orografica del Tanaro noto come Langhe: Barbaresco DOCG, Barbera d’Alba DOC, Barolo DOCG, Diano d’Alba DOCG Superiore, Dogliani DOCG Superiore, Langhe Freisa DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Nebbiolo d’Alba DOC e Verduno Pelaverga DOC. Le degustazioni dei Grandi Rossi delle Langhe sono in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. A Palazzo Mostre e Congressi è presente anche L’Isola dei Formaggi DOP del Piemonte in collaborazione con l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio), il Consorzio di Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP e il Consorzio per la Tutela del formaggio Murazzano DOP.

PIAZZA GARIBALDI – I VINI DEL MONFERRATO

Piazza Garibaldi ospita i vini del Monferrato, prestigiosa area vitivinicola divisa tra le province di Asti e di Alessandria, patria di numerose produzioni DOC. Questi vini, famosi in tutto il mondo e ovunque apprezzati per il colore, il sapore, la corposità, sono il ricco dono di una terra fertile e generosa. Qui è possibile degustare: Albugnano DOC, Barbera d’Asti DOCG, Cortese dell’Alto Monferrato DOC, Dolcetto d’Asti DOC, Freisa d’Asti DOC, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC, Monferrato DOC, Piemonte DOC, Ruchè Castagnole Monferrato DOCG e Terre Alfieri DOC. Degustazioni in collaborazione con il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato.

PIAZZA RISORGIMENTO – IL ROERO ARNEIS DOCG E IL ROERO DOCG

In Piazza Risorgimento il Consorzio di Tutela del Roero presenta due vini: il Roero Arneis DOCG (bianco da uve arneis) e il Roero DOCG (rosso da uve nebbiolo). Il Roero è quella porzione di territorio situata a Nord di Alba, sulla riva sinistra del Tanaro, tra la pianura di Carmagnola e le basse colline dell’Astigiano, terra di arneis e nebbiolo, vitigni su cui si basa la DOCG.

CORTILE DELLA MADDALENA – IL DOLCETTO

Uno dei vini più amati, il Dolcetto, è un antico vitigno autoctono che in Piemonte conta 11 denominazioni di origine, tipicamente di pronta beva per la sua gradevolezza dovuta alla naturale contenuta acidità fissa, evolve esaltando le migliori caratteristiche se mantenuto in cantina e solo dopo un anno di affinamento si può fregiare della menzione Superiore. Nel Cortile della Maddalena si possono assaggiare: Diano d’Alba DOCG, Dogliani DOCG, Dolcetto d’Alba DOC. Le degustazioni sono gestite da: la Bottega del Vino di Dogliani, la Cantina Comunale i Sörì di Diano, i Produttori di Montelupo Albese e Rodello e dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

CORTILE DELLA MADDALENA – GAVI DOCG E BRACHETTO D’ACQUI DOCG

Per chi desidera una alternativa ai vini rossi nel Cortile della Maddalena spazio anche per un bianco secco e leggero con un buon tenore di acidità del Monferrato, il Gavi o Cortese di Gavi, una DOCG nella zona del comune di Gavi ottenuto da uva Cortese. Può essere invece definito una sorta di moscato rosso il Brachetto, DOCG ottenuta dal vitigno Brachetto nella zona di Acqui, che ha un sistema di produzione analogo a quello dell’Asti o del Moscato d’Asti, a seconda che si tratti della versione spumante o frizzante. Nel cortile della Maddalena di possono assaggiare: Gavi DOCG, Brachetto d’Acqui DOCG. Le degustazioni sono gestite da Consorzio di tutela del Gavi e Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui.

PIAZZA MICHELE FERRERO – I PRODUTTORI DELLA PIERREVERT ROSÉ ALPES DE HAUTE PROVENCE

nel secondo weekend di Vinum

In Piazza Michele Ferrero Vinum ospita, nei giorni 28, 29, 30 aprile e 1° maggio, la regione vitivinicola delle Alpes-de-Haute-Provence che presenta il vino Rosé Pierrevert DOC.

PIAZZA MICHELE FERRERO – ASTI SPUMANTE DOCG SECCO E DOLCE e MOSCATO D’ASTI DOCG

con la NOCCIOLA PIEMONTE IGP e la frutta LIFE

In piazza Michele Ferrero spazio per l’Asti Spumante DOCG, celebre in tutto il mondo per le sue bollicine dolci e oggi anche in versione secco, insieme al Moscato d’Asti DOCG, con i suoi ineguagliabili aromi e profumi che ne hanno fatto una delle produzioni iconiche del territorio piemontese. Entrambi i vini sono portatori di una storia tutta italiana, fatta di gesti impeccabili, rispetto per la tradizione e miglioramenti costanti. La Piazza ospita anche la Nocciola Piemonte IGP, vera e propria eccellenza mondiale, ricercata da pasticceri e grandi chef e apprezzata dagli amanti del gourmet. In collaborazione con il Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG, la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa e la Life, azienda leader del settore produttrice e distributrice di frutta secca, essiccata e disidratata con sede a Sommariva Perno.

PIAZZA MICHELE FERRERO – LE GRAPPE

In piazza Ferrero è presente anche l’Istituto Grappa Piemonte con degustazioni di grappa e distillati. Personale ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe) sarà presente al Gran Banco d’Assaggio offrendo anche informazioni specifiche sui prodotti e sulle aziende produttrici. Le preziose degustazioni di grappe, prodotte dalle diciannove aziende aderenti al Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, permettono un affascinante viaggio gustativo. Distillati giovani, invecchiati in diversi legni, grappe con le erbe e tanti altri prodotti potranno regalare un’approfondita conoscenza di questo splendido prodotto unicamente italiano, eccellenza del nostro Paese.

PIAZZA SAN PAOLO – I VINI BIANCHI DELLE LANGHE E IL VERMOUTH DI TORINO

Il banco d’assaggio dei vini bianchi prodotti nelle Langhe è allestito in Piazza San Paolo che per il primo anno entra a far parte del circuito di degustazioni. Grazie alla sua elevata qualità il Langhe, da denominazione di ricaduta, ha saputo ritagliarsi, nel corso degli anni, degli spazi molto importanti nel mercato mondiale. Si possono degustare: Langhe Arneis DOC, Langhe Bianco DOC, Langhe Chardonnay DOC, Langhe Favorita DOC, Langhe Nascetta DOC e Langhe Sauvignon DOC. Degustazioni in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Grande novità di questa edizione è la degustazione di Vermouth proposti dall’Istituto del Vermouth di Torino, diventato ad aprile 2017 una IG grazie ad un insieme di aziende che hanno saputo fare squadra per comunicare le peculiarità e i valori della storica bevanda. Il prodotto è fortemente legato alle sue radici torinesi, ma al contempo “viaggia”: i vini di base e molte spezie – tra cui l’artemisia, la principale – provengono infatti dal Piemonte e dall’Italia, ma molte altre arrivano da tutto il mondo.

BAR DI ALBA – APERITIVI DI VINUM CON LE BOLLICINE DELL’ALTA LANGA

Gli APERITIVI DI VINUM hanno per protagonista l’Alta Langa, lo spumante a metodo classico prodotto a cavallo tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, con vigneti ad almeno 250 metri di altitudine e un affinamento di 30 mesi, diventando lo spumante secco di qualità dell'intero Piemonte, in abbinamento a sfiziosi finger food. Tutti coloro che saranno in possesso del carnet degustazioni di Vinum potranno consegnare l’apposito ticket ai bar* della città che aderiscono all'iniziativa e ottenere lo speciale aperitivo al costo convenzionato di Euro 4,00. L’iniziativa è in collaborazione con il Consorzio Alta Langa, l’Associazione Commercianti Albesi e l’Associazione Alba Sotto le Torri – Commercianti del Centro Storico.

* BAR CONVENZIONATI:

Bar Roma - Via Don Alberione 3/b

Caffè - Il Mondo del Caffè - Piazza M. Ferrero 3/c

Caffè Porta Garibaldi - Piazza Garibaldi 3/a

Caffè Savona - Piazza M. Ferrero 2/a

Enoclub - Piazza M. Ferrero 4

Hemingway Cocktail Restaurant - Via Mandelli 3/b

L’insolito Caffè - Piazza Pertinace 9/a

Risiè Tasting Shop & Bar - Piazza M. Ferrero 5

Vincafè - Via Vittorio Emanuele 12

STREET FOOD ËD LANGA

Accanto alla qualità dei vini Vinum offre la ghiotta occasione di assaggiare una versione del tutto particolare e inedita di street food, espressione di una tradizione gastronomica unica. Prodotti di altissima qualità, cucinati sul momento con la cura dei grandi ristoranti, che si possono gustare passeggiando insieme ad un buon calice di vino. In collaborazione con i Borghi di Alba aderenti alla Giostra delle Cento Torri, con l’Accademia Alberghiera di Alba e con l'Associazione Macellai Albesi.

WORKSHOP: I FORMAGGI E I VINI DEL TERRITORIO

Il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di Piazza Medford ogni giorno di Vinum alle 11.30 accoglie speciali laboratori su I FORMAGGI E I VINI DEL TERRITORIO, un incontro in cui la conoscenza diventa un piacere. Le degustazioni, curate dall’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) insieme all’enologo Lorenzo Tablino e ad un sommelier, sono un’esperienza sensoriale con l'assaggio guidato di formaggi freschi, erborinati e stagionati in abbinamento a grandi vini del territorio.

25 aprile: FORMAGGI ERBORINATI, Piemonte Moscato Passito 2007, Asti Spumante, Moscato d’Asti DOCG 2017

28 aprile: FORMAGGI FRESCHI, Roero Arneis DOCG 2017, Alta Langa Brut

29 aprile: FORMAGGI STAGIONATI, Barolo DOCG 2014, Barbera d’Asti DOC 2017, Barbera d’Asti DOC 2016

30 aprile: FORMAGGI ERBORINATI, Brachetto d’Acqui DOCG 2017, Malvasia Casorzo DOC 2016, Birbet 2017

1° maggio: FORMAGGI FRESCHI, Langhe Nascetta DOC, Langhe Chardonnay DOC, Nebbiolo d’Alba Brut Rosè DOC

VINUM INCONTRA

Il Cortile della Maddalena ospita un’interessante novità: in sala Beppe Fenoglio tante occasioni di approfondimento sul mondo del vino, laboratori e presentazioni letterarie per conoscere la storia e la cultura della tradizione vitivinicola.

PROGRAMMA:

25 aprile:

alle ore 16.00 workshop dal titolo “Le bollicine del Consorzio Alta Langa” curato dal Consorzio Alta Langa

alle ore 18.00 incontro dal titolo ““Il Barolo come lo sento io” a cura di Massimo Martinelli

28 aprile:

alle ore 16.00 workshop curato dalla Bottega del Vino di Dogliani, la Cantina Comunale i Sörì di Diano, i Produttori di Montelupo Albese e Rodello.

alle ore 18.00 workshop curato dal Consorzio per la tutela dell’Asti Docg

alle ore 21.00 concerto dei “New Motion Quartet” a cura di Alba Jazz

29 aprile:

alle ore 16.30 workshop curato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

30 aprile:

alle ore 16.00 incontro dal titolo “Storie di vite, Vinum incontra il sociale” a cura della Società Cooperativa Sociale ONLUS Progetto Emmaus

alle ore 18.00 verticale sulla Barbera d’Asti a cura del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato

1° maggio:

alle ore 16.00 workshop dal titolo “Il Roero e il suo territorio: le menzioni geografiche aggiuntive” curato da Vittorio Manganelli per il Consorzio Tutela del Roero

alle ore 18.00 workshop sulle grappe curato dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo

VINUM…BIMBI (tutti i giorni di Vinum)

VINUM BIMBI torna con l’obiettivo di presentare ai bambini il “valore VINO” per il territorio di Langhe, Roero e Monferrato attraverso il gioco. Perché se i bambini sono gli adulti di domani devono imparare divertendosi a conoscere e rispettare le caratteristiche e le potenzialità della propria terra. VINUM BIMBI, realizzato in collaborazione con l’associazione Sinergia Outdoor all’interno del progetto Laboratorio Quota Verde, sarà presente tutti i giorni di Vinum nel Cortile della Maddalena dalle 10.30 alle 20. Info: www.vinumalba.com

L’ISOLA DEI FORMAGGI DOP DEL PIEMONTE (tutti i giorni di Vinum)

L’Isola dei Formaggi, inserita all’interno del Palazzo Mostre e Congressi, è la grande vetrina della produzione casearia piemontese. Aperta tutti i giorni di Vinum in collaborazione con l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) che terrà un info point sul vino, il Consorzio di Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP e il Consorzio per la Tutela del formaggio Murazzano DOP. Info: www.vinumalba.com

VINUMINCANTINA - FOOD&WINE EXPERIENCE

Un’esperienza ideata per soddisfare le esigenze degli enoturisti e dei gourmet. Con VINUMINCANTINA si ha la possibilità di visitare alcune tra le più importanti cantine di Langhe, Roero e Monferrato selezionate da grandi chef che, al termine del tour, prepareranno uno speciale aperitivo abbinato al vino dell’azienda ospitante. L’esperienza è completa di un servizio navetta con andata e ritorno da Alba, in Piazza Medford, dalle ore 16.30 alle 20.00 circa per tutti i giorni di Vinum.

MERCOLEDÌ 25 APRILE

MARCHESI ALFIERI (San Martino Alfieri)

aperitivo con * Walter Ferretto del Ristorante ll Cascinalenuovo

SILVIO GRASSO (La Morra)

Aperitivo con * Andrea Ribaldone dell’Osteria Arborina

SABATO 28 APRILE

FONTANAFREDDA (Serralunga D’Alba)

aperitivo con * Ugo Alciati del Guido Ristorante – Villa Contessa Rosa

CORDERO DI MONTEZEMOLO (La Morra)

aperitivo con Alessandro Neri del Ristorante Il GrecAle

DOMENICA 29 APRILE

CANTINA RENATO RATTI (Frazione Annunziata - La Morra)

aperitivo con * Damiano Nigro del Ristorante Damiano Nigro

DAMILANO (Barolo)

aperitivo con * Massimo Camia del Ristorante Massimo Camia

LUNEDÌ 30 APRILE

GIOVANNI ALMONDO (Montà)

aperitivo con Andrea Ferrucci del Ristorante Marcelin

CASCINA CHICCO (Canale)

aperitivo con Stefano Paganini del Ristorante Alla Corte degli Alfieri

MARTEDÌ 1° MAGGIO

CECILIA MONTE (Neive)

aperitivo con Alessandro Capalbo del Ristorante Campamac Osteria di Livello

ORLANDO ABRIGO (Treiso)

aperitivo con * Francesco Oberto del Ristorante Da Francesco

ALTRI APPUNTAMENTI

Soffio di divina bellezza - Il suono diventa soffio e si trasforma in profumo (tutti i giorni di Vinum)

L’esposizione - aperta dalle 10.30 alle 20.00 tutti i giorni di Vinum nel Palazzo Banca d’Alba - è dedicata al patrimonio olfattivo di Langhe, Roero e Monferrato. Attraverso l’installazione di grandi megafoni che consentono all’ospite di entrare e sedersi all’interno di essi, viene offerta la possibilità di indagare il territorio. L’idea è quella di celebrare il paesaggio culturale con un’esperienza multisensoriale: l’esplorazione sonora è sostenuta e valorizzata dall’olfatto che ne amplifica il messaggio di bellezza attraverso un sussurro profumato.

La mostra è ideata da Acqua di Cherasco Home Fragrances. Info: www.acquadicherasco.com

VALELAPENA (tutti i giorni di Vinum)

VALELAPENA è il progetto di agricoltura sociale nato dalla collaborazione tra il Ministero della Giustizia, la Casa di Reclusione d’Alba, l’Istituto Enologico d’Alba, il Comune di Alba e Syngenta che coinvolge alcuni detenuti nelle attività di cura del vigneto interno al carcere. Da questa straordinaria esperienza è nato un libro fotografico, curato dal giornalista Luigi Dall'Olio e dal fotoreporter Armando Rotoletti: alcuni scatti saranno esposti in una mostra che permetterà di riflettere sul ruolo fondamentale dell'agricoltura come occasione di riscatto umano, psicologico e sociale. La mostra sarà allestita nel Coro della Maddalena. Info: www.vinumalba.com

Il Tempo del Vigneto (tutti i giorni di Vinum)

Il Palazzo Mostre e Congressi ospita la celebre mostra fotografica con cui Enzo Massa racconta la coltivazione della vite nei territori di Langhe Roero e Monferrato. Una selezione di immagini che svelano la bellezza paesaggistica e umana della gente di collina, la fatica e la dedizione al vino di un’intera comunità. La mostra è un viaggio sentimentale tra ricordi e natura, uomini e storie, uniti dalla fatica e dalla passione per la terra. Info: www.vinumalba.com

Alba Sotterranea (tutti i giorni di Vinum)

Un tour alla scoperta delle radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista, con visite all’antico tempio, al teatro e al foro di epoca romana, il primo fonte battesimale e le torri medievali scomparse. Tutti i giorni di Vinum dal mattino al pomeriggio. Info: www.ambientecultura.it

Visite alla Chiesa di San Giovanni (tutti i giorni di Vinum)

San Giovanni Battista, dopo la Cattedrale di San Lorenzo e l’ormai scomparsa Santa Maria del Ponte, è la chiesa più antica di Alba. Nonostante dell’antico edificio di fondazione medievale sia sopravvissuto ben poco, sono invece numerose e spesso di grande pregio le opere d’arte antiche in esso conservate. Visite guidate tutti i giorni di Vinum dalle 14.30 alle 18.00. Info: www.sangiovannialba.it

Mercato della Terra (tutti i giorni di Vinum)

Per gli appassionati del km 0 e dei prodotti agricoli di alta qualità il Mercato della Terra di Alba è un piccolo scrigno di leccornie. La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Alba e la condotta Slow Food di Alba, vuole avvicinare i consumatori ai produttori per sensibilizzare alla filosofia del “buono, pulito e giusto”. Il mercato, che offre agli appassionati dei prodotti a km0 e agli enoturisti, l’opportunità di conoscere e acquistare prodotti agricoli di altissima qualità, si svolge in piazza Elvio Pertinace tutti i giorni di Vinum dalle 9.00 alle 18.00. Info: www.vinumalba.com

Piazza San Paolo in festa (tutti i giorni di Vinum)

Il Comitato di Piazza San Paolo, dalle 10.30 alle 20.00 per tutti i giorni di Vinum, presenta “Piazza San Paolo in Festa”, con i Vini Bianchi delle Langhe, lo Street Food ëd Langa, degustazioni d’eccellenza, intrattenimento musicale e la mostra mercato di florovivaismo. Il 25 aprile e il 1° maggio dalle 15.00 alle 18.00, “Fiabolandum” pomeriggio dedicato ai più piccoli entrando in un mondo fatato con Daniela Febino e il Collettivo Scirò.

Info: www.vinumalba.com

Alla scoperta del Museo diffuso "Pinot Gallizio" (21 e 28 aprile)

Apertura straordinaria e gratuita del Centro Studi Beppe Fenoglio, della Sala del Consiglio Comunale, della Sala Beppe Fenoglio e del Teatro Sociale Giorgio Busca: quattro siti culturali del centro storico che conservano opere dell’artista albese Pinot Gallizio. Alle 16.30, con partenza dal Centro Studi Fenoglio (Piazza Rossetti, 2), tour guidato alla scoperta del Museo Diffuso Gallizio. Info: www.centrostudibeppefenoglio.it

45 metri sopra Alba (21 aprile)

A partire dalle ore 15 visita nei sotterranei della Cattedrale e al doppio campanile romanico per ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”. Info: Colline&Culture 349 1573506 – 345 7642123

Imag-e tour (21 aprile)

La seconda edizione del tour riservato ai veicoli elettrici farà tappa ad Alba sabato 21 aprile.

Per partecipare al percorso, che attraverserà alcuni tra i luoghi più suggestivi delle Langhe, sarà possibile utilizzare la propria e-bike oppure provarla a condizioni agevolate presso i noleggiatori aderenti all’evento. Il ritrovo è dalle ore 8.30 alle 9.30 in Via Vivaro 49 (davanti alla Fondazione Ferrero). Alle ore 12.30 gli e-bikers si ricongiungeranno con gli altri partecipanti del tour in Piazza Rossetti per un’esposizione di veicoli elettrici.

Info: www.workshop-image.it - info@greencommerce.it

Marching Band (21/22 e 29 aprile)

A partire dalle ore 11.30 la città si anima con la musica e l’allegria delle bande del territorio. Dopo un concerto itinerante tra le vie cittadine, le bande si fermeranno alle ore 15.30 per un concerto finale nelle piazze di Alba. Il 21 aprile si esibirà la Banda Musicale Città di Alba "Ars et Labor" mentre domenica 22 toccherà alla Banda Musicale “La Montatese” di Montà d’Alba. Un salto al weekend successivo per trovare domenica 29 aprile la Banda Musicale "Giuseppe Gabetti" di La Morra. Info: www.vinumalba.com

Alba International Piano Festival (22 e 29 aprile)

Alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe si apre il sipario sull’arte della tastiera con l’esibizione di artisti affermati e giovani talenti. Una nuova iniziativa realizzata da Alba Music Festival e Centro Culturale San Giuseppe. Info: www.albamusicfestival.com

Scorribande di Burattinarte (25 aprile)

Comicità, danza, equilibrismo, canto e dialoghi muti nel programma di Burattinarte

Ospiti: Silence Teatro, Galirò One Man Band e “I grassoni”. Info: www.burattinarte.it

1/4 di Vinum Maratona (27 aprile)

Venerdì 27 aprile, con ritrovo alle ore 18.00 in piazza Prunotto, è in programma la Maratona 1/4 di Vinum, organizzata dall’A.S.D. Club 42,195. La nona edizione della manifestazione podistica non competitiva a scopo benefico si snoderà in un percorso cittadino tra le vie del centro storico e l’oasi naturalistica del parco Tanaro Baden-Powell. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AIDO Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, tessuti e cellule ONLUS Sezione Provinciale di Cuneo. Info: www.club42125.it

Le giornate del cinema 2018 - Alba Film Festival (dal 27 al 30 aprile)

Uno storico festival dedicato al cinema d’autore, al cortometraggio e agli eventi speciali da venerdì 27 a lunedì 30 aprile in sala Vittorio Riolfo con ingresso gratuito. Programma e info sul sito: www.albafilmfestival.org

International Jazz Day – UNESCO (28, 29 e 30 aprile)

Organizzato dall’Associazione Milleunanota, l’International Jazz Day prevede performance musicali nel centro storico della città. Il programma definitivo delle giornate è consultabile su: www.milleunanota.com

Gioco dell’oca. Divertimento nelle sale del Museo (29 aprile)

Cosa si nasconde sotto il pavimento della Cattedrale di Alba? Tocca ai bambini (dai 5 ai 12 anni) scoprirlo giocando al grande gioco dell’oca nelle sale del Museo Diocesano alle ore 16.

Info: www.mudialba.it

Concerto “Musiche Giovani” (30 aprile)

Lunedi 30 aprile alle 15.30 in Piazza Risorgimento concerto a cura dell’orchestra dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Quartiere Moretta. Info: www.vinumalba.com

Bandiere per un Amico (1° maggio)

In Piazza Risorgimento, martedì 1° maggio alle ore 10.00, sbandieratori e musici albesi si ritroveranno per celebrare una giornata all'insegna dell'amicizia e dello spettacolo. Info: www.vinumalba.com

Caccia al Tesoro nella Langa del Barolo (1° maggio)

Un grande gioco a squadre, organizzato da Turismo in Langa, che porterà i partecipanti in giro per le colline tra cantine, borghi e strutture ricettive. La Caccia al Tesoro si svolge nella giornata di martedì 1° maggio nel cuore della Strada del Barolo® con ritrovo ad Alba, in Piazza Medford, a partire dalle 10. Info: www.turismoinlanga.it

INGRESSO E MODALITA’ DI ACQUISTO

L’ingresso a Vinum è gratuito. Per degustare è possibile acquistare un carnet che include un calice, una taschina porta-bicchiere e 18 degustazioni da effettuare in tutte le piazze. Il carnet dà diritto ad uno sconto sugli Aperitivi di Vinum con l’Alta Langa e agevolazioni sugli ingressi presso il Wimu, il Museo del Vino di Barolo, il Museo dei Cavatappi, sempre a Barolo, il Museo delle Langhe di Grinzane Cavour, il Museo F. Eusebio di Alba e ad uno sconto sull’acquisto online di prodotti di frutta secca ed essiccata Life Italia. Con l’acquisto di un biglietto di ingresso alla Torre di Barbaresco e di un calice di Barbaresco si avrà in omaggio il secondo calice.

L’acquisto online dei carnet sul sito www.vinumalba.com offre prezzi più vantaggiosi, ma ci sono agevolazioni anche per i soci AIS, Fondazione Italiana Sommelier, Go Wine, ONAV, Slow Food, ONAF, per tutti i Consorzi aderenti a Vinum oltre che per i viaggiatori Trenitalia.

Sia sul sito che alle casse sono disponibili altre soluzioni di acquisto: un carnet che include l’esperienza VINUMINCANTINA, ma anche singoli biglietti per VINUMINCANTINA e per il workshop sui Formaggi e i Vini del Territorio. Alle casse di Vinum saranno inoltre acquistabili coupon da 4 degustazioni. I carnet e i coupon sono utilizzabili per tutta la durata della fiera. Sarà possibile acquistare anche VINUM DAY lo speciale biglietto che include tutte le esperienze da vivere nella giornata: carnet degustazione completo, VINUMINCANTINA e workshop dei Formaggi e Vini del territorio.