La Confartigianato Fossano saluta e ringrazia il presidente della CRF Beppe Ghisolfi

Venerdì 20 aprile nel tardo pomeriggio nel salone d’onore della Cassa di Risparmio di Fossano, la Confartigianato zona di Fossano ha assegnato una targa ricordo “attestato di stima e gratitudine“ a titolo di ringraziamento al Presidente Beppe Grand. Uff. Ghisolfi, che dopo una più che ventennale esperienza, lascia per scelta personale, la Presidenza della Cassa di Risparmio Spa.

"E' difficile ringraziarti per tutto ciò che hai fatto in questi anni per la Confartigianato - ha esordito il Presidente zona di Fossano Clemente Uff. Malvino - come difficile è anche solo ricordare le tante scelte che, da protagonista, ti hanno visto partecipare ai processi di crescita della Banca e della Città stessa. La tua disponibilità e l’impegno con il quale hai sempre messo a disposizione della comunità le tue competenze sono stati il segno lasciato da un uomo che, oltre che grande Presidente, si è dimostrato anche grande sostenitore e amico di questa Associazione. Gli anni che hai trascorso qui si sono intrecciati con momenti intensi della storia di questa Città, in alcuni casi si è trattato di eventi anche difficili, per la crisi economica che ha colpito duramente l’economia cittadina e le attività artigiane, ma siamo consapevoli come questa Banca sia riuscita ad affrontarle e dare il giusto sostegno alle imprese. Ben sappiamo, caro amico Beppe come la tua competenza e la passione che ti accompagnano da sempre sia nelle tue esperienze personali che in quelle legate alla Cassa Risparmio siano state un valore aggiunto ed un grande sostegno, per la nostra Associazione. Non posso pertanto esimermi nel riaffermarti in modo formale come Presidente Confartigianato e a nome del direttivo e degli Artigiani tutti, i ringraziamenti e la gratitudine per quanto hai saputo dare e fare per il mondo imprenditoriale. La tua Presidenza ha segnato una fase di crescita di questa Banca e rafforzato lo spirito di collaborazione ed amicizia con la nostra Associazione. Siamo fiduciosi e certi che una risorsa di valore assoluto che fa parte del tuo bagaglio, e la tua esperienza anche nel prossimo futuro, saprà ben farsi valere".

Presenti alla cerimonia oltre al Presidente Zona di Fossano Clemente Uff. Malvino i due vice-presidenti Aldo Caranta, Sergio Cravero per il direttivo, il Sig. Giuseppe Trosarello, il Sig. Augusto Tonnelli e Sig.ra, il Presidente Provinciale ANAP Beppe Uff. Ambrosoli.