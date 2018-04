Cavallermaggiore, la cicogna "sfrattata" dalla torre civica è tornata e ha rifatto il nido

Come in una saga dei film di Don Camillo e Peppone, venerdì sera a Cavallermaggiore, in Consiglio comunale, si parlerà dello spostamento del nido della cicogna che ricorda tanto il “mondo piccolo” di Guareschi.



La vicenda finita sui media nazionali, con parentesi in radio (protagonisti Littizzetto e Pif), era nata a metà gennaio, quando il sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro, aveva deciso di rimuovere il nido dalla torre civica.



Una scelta non facile per il primo cittadino che, fino all’ultimo era rimasto in dubbio sull’operazione.



Poi, la decisione di intervenire per eliminare i disagi in relazione soprattutto all’igiene (la cicogna sporca decisamente più di un passerotto), sollevati dai proprietari delle abitazioni confinanti.



Nei pressi della torre civica, dopo anni di chiusura, era infatti stato riaperto un ristorante-pizzeria, motivo in più per decidere lo spostamento.



Posizionata una piattaforma sul campanile del santuario della Madonna delle Grazie, che doveva fungere da possibile casa per il trampoliere e lasciate alle spalle le proteste di animalisti e associazioni cittadine, l’amministrazione comunale decise di procedere all’intervento di trasloco.



Il grande nido (il peso supera i 150 chili), in assenza di uova e nella tempistica che prevedeva la legge, fu rimosso.



Tutto finito? Neanche per sogno.



Già a fine gennaio la cicogna (il maschio per la precisione) è tornata a svolazzare sulla torre, alla ricerca di quel suo nido che non c’era più.



Dopo qualche tentativo andato a vuoto, ha ricominciato a portare i primi rametti e poi altri ancora, fino a quando ha ultimato l’opera, gettando nel panico (si fa per dire) gli amministratori locali. Ora il nuovo nido è lì sulla torre civica comunale esattamente nell’identico posto di quello precedente finito in discarica.



Per questa operazione sono stati spesi soldi per la rimozione, l’affitto mezzi, e la piattaforma alternativa, di cui l’opposizione, che tra l’altro non ha disapprovato la scelta, vuole ora il rendiconto in sede di Consiglio comunale.



Intanto la cicogna, o meglio il maschio, cioè colui che ha messo materialmente su la nuova casa, è sempre lì sulla torre civica, in attesa della compagna per…procreare.



Sulle pareti d’ingresso della pizzeria sottostante, ora ci sono foto di cicogne, segno di una pace ritrovata, o forse di una accettata convivenza.



La decisione assunta a gennaio dall’amministrazione comunale si è rivelata non solo inutile, ma anche costosa.



Ecco perché il giovane sindaco Davide Sannazzaro non ha alcuna intenzione di lanciarsi in nuove avventure a proposito di cicogne.



E quando gli chiediamo che cosa farà adesso che c’è un nuovo nido allarga le braccia e si limita a dire: "Abbiamo già dato".