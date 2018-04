Mondovì, svolta 2.0: la città diventa digitale (FOTO e VIDEO)

"Oggi presentiamo quattro tappe di un percorso che punta a rivoluzionare i rapporti tra cittadini e amministratori, accrescendo le possibilità di dialogo e l'accessibilità ai servizi garantiti dall'ente, anche in linea con il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale per il periodo 2017/2019".

Con queste parole il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, e l'assessore all'Innovazione e alla Smart City, Luca Robaldo, hanno inaugurato la conferenza stampa di presentazione delle app "Municipium" e "My Proteo", dell'attivazione del servizio di emissione della carta d'identità elettronica e della nuova pagina Facebook istituzionale, denominata "Città di Mondovì".

All'incontro hanno presenziato anche l'assessore all'Ambiente Erika Chiecchio, i vertici della Fondazione CRC, i rappresentanti delle associazioni di categoria, due classi seconde dell'istituto "Baruffi", che hanno sviluppato il progetto "Piazza Insolita", e una delegazione di studenti del "Garelli".

Prima di procedere all'illustrazione delle novità digitali, l'assessore Robaldo ha voluto sottolineare quanto è stato fatto in quest'ambito dall'amministrazione Adriano nei suoi primi 10 mesi di mandato: "Sul quaderno 32 della Fondazione CRC - ha dichiarato - la nostra città veniva inserita fra quelle a minor tasso di smartness della provincia di Cuneo, con la sola iniziativa del biglietto unico integrato per l'accesso ai musei cittadini. Da allora, ci siamo portati decisamente avanti: abbiamo innanzitutto stipulato un accordo con Tim per portare la fibra con velocità fino a 200 mega all'armadietto nel rione Piazza, come già fatto in precedenza per Breo e per l'area industriale. Abbiamo poi raggiunto un'intesa con Infratel e Regione Piemonte per il piano nazionale a banda ultralarga, che ha risorse completamente pubbliche ed entro il 2019 porterà il collegamento almeno fino a 100 mega a Mondovì. Stiamo altresì proseguendo gli incontri con operatori privati per superare il fenomeno negativo del "Digital divide" e abbiamo ottenuto l'accesso al sito della Commissione Europea, che assegnerà voucher da 15 mila euro per diffondere il Wi-Fi nelle realtà sproviste. Stiamo inoltre cloudizzando anche i nostri server con l'aiuto di CSI, con cui proseguiamo congiuntamente le attività di studio sul servizio 'Free Piemonte WiFi' (il collegamento, ad oggi, risulta lento e debole). Abbiamo infine partecipato al bando 'Granda Smart' della Fondazione CRC, superando la prima fase nel filone 'smart energy' per le scuole di proprietà comunale, dove cercheremo di portare il controllo domotico remoto, e stiamo lavorando all'allargamento della banda negli istituti comprensivi Mondovì 1 e 2".

MUNICIPIUM - L'app ufficiale del Comune di Mondovì è prodotta da Maggioli Spa ed è denominata 'Municipium'. Essa fornisce servizio a tanti Comuni italiani (250 circa) e, per quanto concerne la città del Belvedere, ha già registrato 500 download sino ad oggi. Semplice, intuitiva e gratuita, l'applicazione consente ai cittadini e a chiunque si trovi a Mondovì, per lavoro o per turismo, di avere l'intero territorio a portata di mano, rimanendo sempre aggiornati grazie alla pubblicazione di notizie, eventi e alla sezione delle informazioni utili. Così, mentre i residenti potranno utilizzare il nuovo strumento per riappropriarsi della città, il turista potrà scegliere itinerari di visita e consultare le mappe dei punti comunali di interesse, completi di informazioni di contatto e degli orari di apertura. Nelle prossime settimane, inoltre, gli utenti avranno anche la possibilità di pagare le multe emesse dalla polizia municipale attraverso "Municipium".

MY PROTEO - "L'app 'My Proteo' costituisce un ulteriore tassello della nostra proposta progettuale per una gestione sostenibile della raccolta dei rifiuti nella città di Mondovì. Fa seguito al rinnovamento delle attrezzature, del parco mezzi e aggiunge un tratto di innovazione tecnologica che rende anche social la conduzione del servizio": questo il pensiero del presidente della società cooperativa 'Proteo', Fabrizio Clerico. Con 'My Proteo' i monregalesi potranno acquisire tutte le informazioni necessarie per una corretta separazione dei rifiuti, verranno informati sulle novità del servizio e potranno, a loro volta, segnalare criticità o anomalie. "Si tratta di un vero e proprio calendario completo di istruzioni per la gestione dei rifiuti domestici e sempre a portata di mano - ha aggiunto l'assessore all'Ambiente, Erika Chiecchio -. Una delle principali cause di errate differenziazioni e di comportamenti scorretti è da ricercare in una carente informazione. Per questo abbiamo immaginato di affiancare alla presenza di volontari, incaricati di vigilare sul territorio sensibilizzando i cittadini, anche un nuovo mezzo social facilmente acquisibile da tutti i cellulari".

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - "Credo di poter dire che sarà disponibile a partire dalla fine del mese di maggio e che se ne potrà prenotare il rilascio attraverso gli uffici comunali o direttamente sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it ". Luca Robaldo ha annunciato l'imminente attivazione del servizio di emissione della carta d'identità elettronica, che andrà presto a sostituire quella cartacea. Durante il procedimento di istruttoria si provvederà anche all'acquisizione delle impronte digitali, salvo il caso di bambini con età inferiore a 12 anni. Sarà, inoltre, sempre possibile, per le persone maggiorenni, manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte: quest'ultima informazione verrà trasmessa direttamente al Centro Nazionale Trapianti all'atto della produzione del documento. Al termine delle operazioni di acquisizione dei dati, verrà rilasciata una ricevuta comprensiva del numero della pratica e dei codici PIN/PUK associati alla carta. Realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di un microchip che memorizza i dati del titolare, la nuova carta d'identità verrà spedita, entro sei giorni lavorativi, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'indirizzo indicato o presso la casa comunale, per essere poi ritirata dall'interessato. La validità del documento rimane invariata rispetto al precedente e il suo costo è pari a 22.20 euro, somma che dovrà essere corrisposta in contanti all'avvio della procedura di richiesta.

PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE - La pagina istituzionale Facebook del Comune ("Città di Mondovì", ndr) risponde all'intenzione dell'amministrazione comunale di utilizzare gli strumenti di comunicazione resi disponibili dalle nuove tecnologie per fornire un'informazione più capillare. Essa va ad aggiungersi ad un sistema di divulgazione composto da strumenti differenti, ma complementari, studiato per raggiungere diverse fasce di popolazione. La pagina sarà utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'ente ed è da intendersi, accanto al sito ufficiale, come un'interfaccia aggiuntiva rispetto ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per creare partecipazione, istituendo un filo diretto con l'amministrazione comunale. Allo scopo, sono state predisposte alcune "regole" di comportamento contenute in un apposito disciplinare.