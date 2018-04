Il 1 Maggio torna la Mangialonga di San Bernardo

Torna come da tradizione l’appuntamento con la Mangialonga di San Bernardo, giornata dedicata al cibo e alla buona compagnia per le strade del Borgo Bianco-rosso.

Dalle 10.30 alle 16.30 di martedì 1 maggio sarà possibile percorrere le tappe gastronomiche. il ritrovo è previsto sul sagrato della chiesa per dirigersi in via Ceresolia per l’aperitivo, proseguire per via San Defendente con l’antipasto, in piazza San Martino per il primo, in via Villafalletto per il secondo e tornare nei locali delle opere parrocchiali per il dessert.

Il menu è proposto a 14 Euro per gli adulti e a 8 Euro per i minori di 12 anni. I minori di 15 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

Le prenotazioni scadono domani, venerdì 27 aprile alla Tabaccheria di San Bernardo. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.