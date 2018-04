“Disponibili distributori di preservativi a poca distanza dalla scuola”: bocciata la proposta al Virginio Donadio di Cuneo

La proposta di installare un distributore di preservativi al Virginio Donadio di Cuneo è stata bocciata ieri (giovedì 26 aprile) dal consiglio di istituto.

“E' stata una discussione molto serena – spiega la dirigente scolastica Enrica Vincenti -. Per quanto si trattasse di un'iniziativa importante, l'abbiamo ritenuta non necessaria. Siamo una scuola in centro Cuneo dove sono disponibili distributori a poca distanza, in particolare due in piazza Galimberti. Tuttavia sia i genitori che i docenti hanno valutato la necessità di un lavoro continuo di prevenzione e di educazione alla sessualità, da portare avanti in collaborazione con gli esperti dell'Asl. Nell'ambito dell'educazione alla salute è poi emerso anche il discorso sulla prevenzione delle dipendenze”.

La proposta era stata avanzata da Filippo Blengino, rappresentante degli studenti dell'Istituto, che oggi commenta così: “Il Consiglio dell’Istituto “Virginio – Donadio” di Cuneo ha respinto la proposta di installazione di un distributore di profilattici con prezzi calmierati all’interno dei bagni della scuola. La mia proposta, condivisa dall’unanimità del Comitato studentesco dell’Istituto e da molti studenti, è stata bocciata dopo un dibattito che ritengo essere stato molto animato e costruttivo."

"Sono molto soddisfatto nell’apprendere che in alcune scuole italiane, dopo il nostro esempio, sarà presentata la stessa proposta e sono certo che ci saranno degli esempi di coraggio che da noi non è mancato - ha continuato Blengino - . Abbiamo comunque vinto una battaglia importante: centinaia di studenti e famiglie hanno parlato dell’argomento educazione sessuale. Oggi ho avuto modo di ascoltare il parere, in merito alla bocciatura del Consiglio, dei rappresentanti di classe e di diversi studenti, che condivido con me l’intenzione di voler andare avanti in quella che ormai si può definire come una battaglia contro il tabù e per la difesa della salute degli studenti. Apprezzo che la mia Preside mi abbia ringraziato (sui giornali) della proposta che ha definito come “un’importante iniziativa”. Mi dispiace aver visto ieri sera alcuni Consiglieri avanzare battute fuori luogo ma apprezzo l’opinione unanime espressa: la scuola dovrà aumentare le iniziative a tutela della salute degli studenti. Ringrazio sinceramente la Preside per il comportamento mantenuto, pur non condividendo minimamente la sua tesi: il problema che noi abbiamo posto non è l’assenza di distributori in zona, ma il prezzo eccessivo per gli adolescenti che spesso impone, insieme alla vergogna nell’avvicinarsi alle macchinette, di avere rapporti non protetti."

"Concludo affermando che a mio avviso la scuola italiana ha un’enorme responsabilità per quanto riguarda la salute dei giovani e spesso è stata, con il suo silenzio, complice di alcune malattie che non venivano illustrate, insieme ai metodi preventivi, agli studenti per meri motivi ideologici. Valuteremo modi democratici e nonviolenti per continuare a portare avanti questa battaglia.”

Con Blengino si erano schieratio i Radicali: Igor Boni, coordinatore dell’Associazione Aglietta e la presidente nazionale Antonella Soldo.