Un nuovo punto di informazione per cercare lavoro a Verzuolo

Alla vigilia del 1° maggio “Festa del lavoro” l’Amministrazione comunale di Verzuolo ha firmato con l’Azienda di formazione professionale (Afp) l’accordo per l’istituzione del “punto di informazione”. Il “punto” è in funzione il martedì dalle ore 11 alle ore 13 al secondo piano del Municipio.



Il servizio gratuito per i cittadini prevede l’attività di accoglienza, informazione e consulenza per coloro che cercano occupazione e/o intendono migliorare la propria situazione lavorativa. L'iniziativa arriva dopo mesi difficili per la cartiera Burgo, azienda che da oltre 100 anni dà lavoro alle famiglie di questo territorio. La vertenza è ancora aperta e riguarda più di 170 lavoratori in esubero come spiega il primo cittadino verzuolese.



“E’ una scelta –dichiara il Sindaco GianCarlo Panero- che dimostra l’impegno dell’Amministrazione per il lavoro in particolare oggi per la crisi che vede Verzuolo con l’Azienda Burgo. I lavoro quello buono garantisce libertà dal bisogno e che vede il 1° maggio all’insegna dei valori di pace, del lavoro e di uno sviluppo equilibrato, sostenibile ed inclusivo.”



“In tale logica – continua il Sindaco- il bilancio preventivo del 2018 prevede un “fondo” di sostegno delle nuove imprese perché solo con imprese innovative avremmo la crescita economica del territorio che sarà tradotta in sviluppo per tutta la comunità”



Il Direttore Generale di AFP , dr.ssa Ingrid Brizio afferma : "Con grande soddisfazione AFP si appresta a collaborare con il Comune di Verzuolo per l'erogazione del servizio PUNTO INFORMALAVORO, che rafforza una sana sinergia in tema di politiche attive del lavoro e più in generale di politiche giovanili, già in atto fra Comune ed Agenzia Formativa. Mai come in questo momento accogliere, informare e facilitare occasioni di inserimento lavorativo rappresenta per la popolazione un servizio prezioso, necessario e molto utile. AFP è accreditata a livello regionale per erogare servizi al lavoro e grazie alla sensibilità dell'Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione del pubblico personale qualificato, disponibile e motivato ad interagire positivamente con l'utenza. Una buona prassi volta a sostenere il lavoro ed a intercettare tutte le occasioni di occupazione".