controcorrente: per il degrado in piazza Martiri della Libertà, a Cuneo, si continua a non fare nulla

#controcorrente del 7 ottobre 2017 (http://www.targatocn.it/2017/10/07/leggi-notizia/argomenti/cuneo-e-valli/articolo/controcorrente-quel-degrado-in-piazza-martiri-della-liberta-di-cuneo.html) segnalava il desolante degrado in cui piazza Martiri della Libertà, spazio strategico nel centro cittadino di Cuneo, era stata lasciata dalle Amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi quindici anni. Senza avere mai avuto il coraggio di deciderne il futuro.

A distanza di sei mesi da quella denuncia nulla è cambiato. Anzi. Il progetto presentato dal Movimento Consumatori, che prevedeva il trasferimento dello sferisterio, la costruzione di autorimesse interrate per i residenti e la riqualificazione della parte in superficie - investimento a totale carico dei privati - ha trovato il consenso dei cittadini, ma poco interesse da parte dell’Amministrazione del sindaco Borgna. Infatti, dopo un iniziale approccio possibilista, il primo cittadino e la Giunta hanno risposto “picche” a chi aveva proposto lo studio di fattibilità. Rimandando ogni scelta sulla piazza a non si sa quale periodo futuro.

Legittimamente l’Amministrazione comunale può anche decidere che i box per le macchine non facciano parte dei progetti strategici riguardanti la città, seppure si libererebbero molti parcheggi in superficie. A questo punto, però, è necessaria una drastica opera di riqualificazione dell’area. Infatti, la piazza non può più rimanere nelle condizioni attuali per altro tempo. Non lo consente quel minimo di decoro urbano che lo spazio merita, anche per contribuire al mantenimento di un’immagine di Cuneo ordinata e gradevole da vivere e visitare.

Cosa c’è che non va sulla piazza?

Gli ampi marciapiedi perimetrali continuano a essere in dissesto perché sterrati, oltre a ricoprire il ruolo di contenitori delle erbacce e degli escrementi animali. Inoltre, il martedì, giorno di mercato, essendo quasi impossibile trovare un parcheggio in città, diventano anche spazio usato per la sosta dei veicoli. Il tratto verso via Vittorio Amedeo, al contrario, è piuttosto stretto e, di conseguenza, diventa impraticabile per chi spinge un passeggino o quanti lo devono percorrere su una sedia a rotelle. Inoltre, quello che guarda la piazza, accanto alla recinzione dello sferisterio, durante la bella stagione è straripante di vegetazione selvaggia. In autunno viene tagliata, ma l’anno successivo riprende a crescere. Presentando di nuovo il problema del disordine e della scarsa manutenzione. Lo stesso muro dell’impianto sportivo, poi, non è un bel vedere, con alcuni punti riparati utilizzando tecniche inusuali e diverse, come le tavole di legno o i pezzi di lamiera. Mentre altri punti mostrano vistosi buchi da tamponare.

Le panchine non sono utilizzabili perché consumate dal tempo: una verniciata, forse, non guasterebbe. Per le biciclette non c’è una rastrelliera alla quale poterle parcheggiare in sicurezza. L’albero tagliato alcuni mesi fa è rimasto per parecchi giorni con la ceppaia in bella mostra. Adesso è stata rimossa, ma la superficie è restata senza sistemazione: di conseguenza, può diventare pericolosa soprattutto per i bambini. Il contenitore di abiti e di scarpe usate sta lì come un corpo estraneo, posto in una delle parti in cui la piazza dovrebbe offrire il meglio della propria bellezza. Vicino ai contenitori della raccolta differenziata spesso rimangono depositati per giorni oggetti ingombranti e poco decorosi.

Il finale?

La situazione non è più tollerabile. Se il sindaco Borgna e gli assessori hanno qualche idea battano un colpo e decidano finalmente cosa fare del prestigioso luogo cittadino.