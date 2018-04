A Carrù arriva "Aperibrasil" serata benefica meninos de rua di Padre Renato

Un’apericena giovane al prezzo di 10 euro, con l'intero ricavato destinato a sostegno delle attività di doposcuola e di prevenzione nelle varie realtà in cui opera l’organizzazione fondata da Padre Renato Chiera. I volontari della Casa do Menor hanno immaginato così la serata di festa prevista a Carrù sabato 5 maggio, a partire dalle 19,30 in Piazza Mercato, sotto l'Ala Borsarelli.



Nell’ambito di questa 4a edizione di “APERIBRASIL” - con musica a cura del Dj Due di Picche - è prevista la premiazione dei tre vincitori del contest fotografico “Un gesto d’amore”, al quale tutti possono facilmente partecipare. Come? Basta pubblicare su Facebook o su Instagram la foto che per chi la scatta meglio rappresenta un gesto d’amore, con l'hashtag #aperibrasil2018 e taggare la pagina Casa do Menor.



In palio ci sono “gustosi” premi: al 1° posto una cena per 2 persone presso il ristorante "La Chiocciola" di Cuneo, al 2° classificato un’apericena per 2 persone presso "Beertola" di Cuneo, mentre il 3° posto prevede in omaggio una cena per 2 persone presso la pizzeria "Posillipo" di Borgo San Dalmazzo. La serata è organizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero G.Giolitti di Mondovì. Per ulteriori informazioni: Casa do Menor Italia: Cuneo – tel. 0171/489251; Villanova Mondovì – tel 0174/698439. www.casadomenor.org - segreteria@casadomenor.org