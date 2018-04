Sport e Volontariato: sinergie vincenti: il Club 42.195 a favore della vita ad Alba

Si è svolta venerdì 27 Aprile ad Alba l'evento finale che da anni la società "42.195" ha fortemente voluto dar vita: 1/4 di Vinum.



Il tradizionale appuntamento sportivo, giunto alla nona edizione, ha visto così "scender in campo" centinaia di podisti che in una bella serata primaverile, forti di un concetto profondo, fare dello sport per mantenersi in forma, hanno percorso le principali vie della capitale delle Langhe raccogliendo l'invito del Club sportivo coordinato dal Presidente Andrea Alluto.



Un momento particolare quello vissuto alla presenza del Sindaco Maurizio Marello, del Consigliere Delegato allo Sport Claudio Tibaldi e del Vice Presidente AIDO Piemonte Anna Abbona che non hanno voluto mancare ad onorare la manifestazione sportiva e l'AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, realtà nota nella "Granda" vista l'intensa attività che la vede prima realtà di crescita in Italia con oltre 16.000 candidati donatori.



"Sono riconoscente al Presidente Alluto ed all'intero Team Dirigente del Club 42.195 che anche quest'anno ha saputo dar vita ad un evento dove sport e volontariato con sinergie vincenti concretizzano un'azione importante a favore del sociale e nello specifico, vista la presenza dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, della vita" - dice il Presidente la Sezione Provinciale AIDO di Cuneo Gianfranco Vergnano che aggiunge - "E' anche grazie a persone generose come il massimo dirigente della realtà sportiva albese, l'amico Andrea, che la nostra associazione potrà, nonostante non poche difficoltà burocratiche ed economiche, dar vita sul 2018 a tanti e differenti appuntamenti per promuovere il "dono" in una nazione, l'Italia, dove oltre 9.000 son i malati in lista d'attesa per un trapianto. Per questo un ringraziamento particolare a tutti coloro che son stati presenti alla bella iniziativa "1/4 di Vinum" in una serata magica ed utile a portare in alto i colori della vita".