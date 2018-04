Tra "Vinum", danza, teatro, arte e gastronomia: parte oggi il lungo weekend del "Primo maggio" in Granda

Ultimo weekend di aprile ricco di eventi quello in programma in Granda.



Continuerà fino al primo maggio Vinum 2018, con i grandi vini delle Langhe, del Roero e del Piemonte. Un'occasione per incontrare e scoprire il mondo del vino. La "Grande Enoteca di Langhe e Roero" vi farà degustare i grandi rossi, gli eleganti bianchi, i migliori vini dolci e spumanti, deliziandovi il palato con delicatezze gastronomiche. Info: 0173.361051.



Tantissimi eventi a Saluzzo previsti per il weekend. Partita ieri, venerdì 27 aprile, la mostra “Memento – Saluzzo Arte” a cura di Rosy Togaci Gaudiano, Project Room a cura dell’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV.

Sempre ieri alle 19,30 si è svolto il 40° Premio Matteo Olivero.



Per oggi, sabato 28 aprile, dalle ore 10 si terrà in piazza Cavour “Costruiamo Saluzzo” progetto di “Start/il Cubo di Saluzzo” a cura di Maffioli Ruggeri Architetti. Domenica 29 aprile si terrà “Start/off” alle ore 11 con aperitivo d’autore dedicato a Daniel Pennac presso il Tastè Move all’Antico Palazzo comunale. L’evento è organizzato dal Circolo Ratatoj.



Dalle 10 alle 15 di domenica si terrà “" I vin d'l autin - Itinerario fra le antiche vigne saluzzesi”. Partenza dal nuovo parcheggio G.B. Bodoni in via Bodoni. Il percorso terminerà presso la storica Villa Belvedere con degustazione dei vini Doc del Consorzio Colline saluzzesi e prodotti locali, visita alla Villa e inaugurazione della mostra pittorica "Donne che sanno di vino" a cura di Rita Barbero. Info e prenotazioni: associazione Arte, Terra e Cielo tel. 349 604.2427 o 333 441.4980 o 335 806.1229; Ufficio Iat Saluzzo tel. 800.392.789 o 0175 46.710. A Saluzzo nel Ponte del 1º maggio Musei aperti.



E’ tempo di alta velocità con la tre giorni del 24° Rally Internazionale delle Valli cuneesi e l’11° Rally storico del cuneese tra Dronero e Montemale. Ultima giornata in programma per oggi, sabato 28 aprile.



A Chiusa Pesio fino a domenica 29 aprile si terrà il torneo Internazionale over 50 presso lo stadio comunale. Un evento dedicato al calcio per rivivere tutti insieme le emozioni all'interno di uno stadio. Sempre a Chiusa Pesio si terrà oggi, sabato 28 aprile, il progetto di servizio di volontariato “Mondi antichi e del Mistero”, progetto che ha lo scopo di raccogliere e recuperare conoscenze, abitudini, leggende e altre preziose conoscenze tipiche della Valle Pesio tramandate soltanto oralmente. Info: 0171 734 990.



A Valdieri è partita ieri e durerà fino al 30 settembre l’esposizione “I Savoia in Valle Gesso” storie curiose e meno note dei soggiorni reali in questo territorio riprese dal volume di Cesana. Orari: fino al 31 maggio dalle 9 alle 18; chiuso lunedì e giovedì. Dal 1° giugno al 30 settembre, 7-20; 7 giorni su 7 fino alla fine di settembre. Info: + 39 347 000 88 37.



A Macra parte oggi e durerà fino a domenica la Fiera de Sant Marcelin, fiera storica dedicata agli acciugai e alla cultura occitana. Per info: 0171 999 161.



Il Comune di Barge apre oggi, sabato 28 aprile, per la prima volta al pubblico gli spazi appena restaurati delle Ex Offcine Ferroviarie con la mostra "Colori del Paesaggio" che celebra il lavoro di Aimaro Isola, protagonista dell’architettura italiana contemporanea. Mostra visitabile fino al 2 giugno. Info: 0175.349128



A Cuneo in programma per oggi presso il Teatro Toselli il Gala per la Giornata Mondiale della Danza. Appuntamento alle ore 21 con “I punti danza”, Info: 366 4308 040. Sempre per la giornata mondiale della Danza si terrà un evento con la “Maison del la danse” presso l’Auditorium Bertello promosso dalla Lilt di Cuneo. Appuntamento alle ore 14. Info: 0171 698 471



Nel lungo ponte che porta al Primo Maggio partono oggi le escursioni presso il centro di Entracque dedicate al lupo. Info: 0171 978 616



A Brossasco da oggi fino a martedì 1 maggio si terrà la Festa del Legno, rassegna di eccellenza artigiana in Valle Varaita. Info: 0175 681 03.



Dal 29 aprile al 1° maggio si terrà il concorso internazionale di chitarra a Roburent in ricordo di Monsignor Ansaldi, rassegna giunta alla 42ma edizione.



A Ostana domenica 29 aprile si terrà l’evento “Occitano e catalano, due lingue sorelle”. Scambio culturale tra Piemonte e Catalogna, finalizzato alla "Valorizzazione e Promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. Per info: 0175.940131.



A Robilante tre musei aperti domenica 29 marzo: il Museo della Fisarmonica, della Musica e dell’Arte Popolare Locale, il Museo Ferroviario e il Museo del Suono e della comunicazione. Le tre strutture saranno aperte dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per info: 333 9149 173 - 347 4950 120.



Parte domenica la Valle Stura adventure, escursioni guidate per ogni età. Per info: 3472385581.



A Lurisia domenica 29 aprile torna, per la seconda edizione, il Trail sulla via delle Sorgenti, corsa competitiva di circa 18 km, con dislivello 500/600 metri.



A Barolo si terrà questo weekend “I grandi terroir del Barolo”, evento che invita a conoscere “sul campo” la nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo. Dalle ore 11.00 alle 19.00. Info: 0173.364631



Ad Alba dal 28 al 30 aprile si terrà l’International Jazz Day con concerti di musica jazz tra le vie della città, in alcuni locali del centro storico e presso la Chiesa San Giuseppe. Info: 334.7867028.



A Bra arriva lo spettacolo teatrale di Oscar Barile presso l’Auditorium Arpinio alle ore 21. In scena questa sera “Strì”. Info 0173.613420



A Neive sempre per oggi è prevista una camminata tra i vigneti con aperitivo langarolo in cantina. Info: 339.6575703



A Piobesi d’Alba oggi si terrà una passeggiata tra colline e vigneti preceduta dalla visita alla Chiesa di San Rocco. Al termine degustazione di vini e prodotti tipici della zona. Partenza alle ore 14.00 da Corneliano d'Alba e poi spostamento a Piobesi d'Alba. Info 339.6541344



A Bra arriva domenica la 26^ edizione della Bra-Bra Specialized, gran fondo internazionale amatoriale dalle Langhe al Roero, sulle strade dei castelli e dei grandi vini DOC. Info: 0172.430185.



Domenica 29 aprile si terrà a Barolo la Festa dei Pittori e dell’Arte con Esposizione di opere per le strade della frazione Vergne.



Domenica Pranzo tra i muales a Barolo. Su prenotazione: info, 0173.77305.



A Bene Vagienna si apre domenica la mostra Il Mondo di Maria Antonietta Prelle, Info: 0172.654969



Si terrà domenica e martedì Alba Panoramica, visita guidata per vedere il centro storico dall’alto. Info 0173.364030.