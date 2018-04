Una nuova mostra interattiva fa rivivere nello Spazio Innov@zione il sogno di Bob Kennedy

Mercoledì 9 maggio alle ore 18, presso lo Spazio Innov@zione della Fondazione CRC a Cuneo (via Roma 17), avrà luogo l’inaugurazione della mostra di Alessandro Marrazzo “Bob Kennedy. The Dream – Emotional Experience”. L’esposizione verrà visitata in anteprima, in via del tutto privata, da Kerry Kennedy, figlia di RFK e presidente della Fondazione Robert Francis Kennedy Human Rights, che nella mattinata dello stesso giorno, presentata da Licia Colò, incontrerà migliaia di studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo al Pala UBI Banca. Entrambi gli eventi fanno parte del progetto “Bob Kennedy – Il sogno continua”, attraverso il quale la Fondazione CRC nel corso del 2018 vuole valorizzare l’eredità di Bob Kennedy in occasione del 50° anniversario della campagna delle primarie di RFK per la Presidenza USA, conclusasi prematuramente con il suo assassino a Los Angeles. La mostra resterà aperta fino al 16 dicembre 2018 dal martedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 (lunedì chiusa). L’ingresso è libero. Per informazioni telefonare allo 0171/452720 o scrivere a info@fondazionecrc.it.



“Il 9 maggio 2018 sarà una giornata davvero importante per la Città di Cuneo, che celebra la figura di Bob Kennedy a 50 anni dalla sua scomparsa con un evento nazionale realizzato in collaborazione con la Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights – spiega il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta-. La mattinata sarà l’occasione di un importante confronto intergenerazionale incentrato sull’importanza dei valori fondanti della società contemporanea; poi, con l’inaugurazione della mostra ‘Bob Kennedy. The Dream – Emotional Interactive Experience’, tutti potranno riscoprire l’attualità e la forza del messaggio politico, economico e umano di cui RFK si è fatto portatore fino ai nostri giorni. Una nuova iniziativa espositiva, dedicata a far scoprire a un pubblico eterogeneo la figura a tutto tondo di Bob Kennedy, che speriamo possa replicare il grande successo di pubblico registrato con la mostra su Piet Mondrian, visitata nei cinque mesi di apertura da quasi 10 mila persone. Tra queste tanti bambini e tante classi, che con i laboratori didattici hanno potuto scoprire questo lo Spazio Innov@zione”.



“Bob Kennedy. The Dream – Emotional Experience è un grande ritratto, il toccante racconto di un uomo, l’affresco di una figura tra le più amate e importanti del XX secolo – spiega Alessandro Marrazzo-. Bob si oppose alla guerra in Vietnam e si schierò a favore della lotta per i diritti civili, con intensità di toni e grande passione, denunciò le ingiustizie e le diseguaglianze. Le sue parole scolpite nel tempo risuonano oggi come allora nelle coscienze di tutti. Parole come quelle del celebre e appassionato discorso del 1968 sul Pil – capace di calcolare il nostro benessere materiale, ma non di misurare ciò che di più caro abbiamo, la nostra felicità -, discorso che apre la mostra e ne introduce il suo concept, stabilendo un ponte tra il tempo in cui venne pronunciato, il nostro oggi e il futuro dei nostri figli. Attraverso diversi linguaggi tecnologici, che simboleggiano ognuno la propria epoca, viene così sancito un matrimonio di ideali senza età”.