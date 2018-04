L'Anioc provinciale saluta Beppe Ghisolfi che lascerà l'incarico

Gli Insigniti Fossanesi e della Provincia dell’ A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) Venerdì 20 aprile presso il salone d’onore della Cassa di Risparmio di Fossano, ha voluto incontrare e omaggiare il Presidente Beppe Grand Uff. Ghisolfi che lascerà l’incarico di Presidenza ,con una targa ricordo “attestato di gratitudine e di stima ”, quale riconoscimento e ringraziamento per la sua opera a favore dell’ANIOC Cuneese



Il Delegato Provinciale ANIOC Clemente Uff. Malvino ha così esordito: è con grande emozione che mi rivolgo a te caro Presidente ,unitamente ad un certo rammarico, visto che tra qualche giorno lascerai questo incarico, che meritatamente e egregiamente hai saputo ricoprire.



A nome mio, dei Delegati, ed Insigniti tutti, a testimonianza di quei valori condivisi che ci hanno sempre uniti e che ci fanno sentire appartenenti ad un’unica grande famiglia e nel motto “ la cavalleria è simbolo di amicizia universale” valori sostenuti da quell’incrollabile passione ,e responsabilità di essere cavalieri , mi preme rivolgerti, un grande ringraziamento ed un grande abbraccio per quanto hai saputo dare e fare in questi anni. Il tuo sostegno e l’attenzione alle iniziative di promozione e sensibilizzazione dell’ANIOC (Ass.ne Naz.le Insigniti Ordini Cavallereschi ) hanno permesso alla nostra Associazione di farsi conoscere e di essere protagonista in tutta la Provincia e non solo, raggiungendo invidiabili obiettivi e traguardi .



Riduttivo affermare che siamo oltremodo onorati ed è un grande privilegio per noi Insigniti poterti annoverare quale nostro confratello, ed amico, non solo per le attenzioni che hai voluto serbarci ma per il lustro ed il prestigio che la tua persona è riuscita a riversare sull’ ANIOC, confidandoti che come Delegazione Cuneese siamo invidiati in tutta l’Associazione per il fatto di averti tra le nostre fila . Doveroso inoltre porgerti le più sentite congratulazioni per il conferimento della recente onorificenza ricevuta dallo stato Pontificio” Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Gregorio Magno “ la più alta onorificenza che il Vaticano possa concedere ad un laico.



Questo non vuole essere, caro amico Beppe un addio ,ma un arrivederci, perchè rimarrai per sempre nei nostri cuori e pensieri , continuando ad essere un punto di riferimento per l’Associazione, certi di poter proseguire e condividere con te altre straordinarie esperienze ed iniziative



Ti rivolgiamo pertanto sin d’ora l’invito e saremo onorati di averti nostro ospite al Convegno di Bra che si terra Domenica 20 maggio con l’inaugurazione di un monumento dedicato ai Cavalieri ed al Meeting Provinciale Insigniti e Decorati che si terra ad Alba il 30 Settembre prossimo



Presenti all’incontro il Delegato Provinciale Clemente Uff. Malvino, la Delegazione Fossanese con Luca Cav. Bosio , Pietro Cav. Bertola, la Sig.ra Ines Cottone ,il Delegato di Cuneo Piero Uff. Bruno, Giuseppe Uff. Ambrosoli e Dario Cav.Bruno ,il Delegato di Bra Stefano Cav. Milanesio e Sig.ra si sono stretti intorno all’amico Beppe in segno di grande affetto e riconoscenza , posando per una foto ricordo .Il Delegato regionale Carlo Gran Croce Varni rammaricato di non poter presenziare ,ha fatto pervenire i suoi più fervidi saluti)



Il Delegato Provinciale ANIOC

Clemente Uff. Malvino