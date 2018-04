"Londra ha un posto per chiunque, la adoro per questo": quattro chiacchiere con Dorian, cuneese e londinese d'adozione

- Ciao Dorian. Allora, parci un po' di come ci sei arrivato, a Londra.

"Mi sono laureato in ingegneria elettronica a Politecnico di Torino, sia alla triennale che alla magistrale. Come progetto della tesi della magistrale, ho cercato di sviluppare qualcosa all’estero. Ho avuto proposte negli Stati Uniti, Irlanda e Inghilterra; alla fine ho scelto Londra per la fama dell'Imperial College London, una delle più prestigiose università al mondo, considerata in Inghilterra al livello di Cambridge e Oxford.

Ho trascorso 6 mesi nel “Centre for Bio-Inspired Technology” (CBIT) dell’Imperial College, in cui ho sviluppato un dispositivo che implementa la reazione a catena della polimerasi (PCR). La PCR è una tecnica molto usata in medicina e in biologia per moltissime applicazioni, fondamentale nei processi di amplificazione del DNA. Il mio contributo è stato quello di proporre una tecnologia e un nuovo dispositivo che fa la stessa cosa dei costosi macchinari da laboratorio per la PCR, ma che 1) costa molto meno e 2) riduce di molto i tempi della reazione (due fattori molto importanti).

Dopo essere tornato in Italia per discutere la mia tesi e per laurearmi alla magistrale, mi è stato offerto di tornare a lavorare al CBIT come ricercatore (Research Assistant). Poco tempo dopo, ero a lavorare a Londra, nello stesso posto dove ho sviluppato il mio progetto per la tesi."

- Nello specifico di che cosa ti occupi?

Lavoro qui da quasi 3 anni ormai e mi occupo sempre di elettronica per applicazione biomediche. Ora però mi sono focalizzato nel campo delle interfacce neurali. Queste ultime sono interfacce che collegano computer o dispositivi al sistema nervoso, infatti sono comunemente conosciute come Brain-Computer Interfaces (BCI) o Brain-Machine Interfaces (BMI).

Vengono utilizzate in molte applicazioni, maggiormente in tre: come protesi neurali su pazienti che hanno perso sensibilità e controllo degli arti; per trattare malattie neurologiche, come Epilessia e Parkinson’s; per studiare il funzionamento del cervello e del sistema nervoso in generale Al momento, sto lavorando in un progetto chiamato CANDO in cui cerchiamo di sviluppare un dispositivo impiantabile per trattare una forma di Epilessia, chiamata Epilessia focale.

Il nostro scopo è di arrivare ad avere tale impianto corticale pronto per test clinici nell’uomo nel 2021. In parole povere, l’impianto monitora i segnali elettrici generati dal nostro cervello e, quando un attacco epilettico sta per presentarsi, stimola il cervello in tempo per evitare che l’attacco si sviluppi completamente. In pratica, lo fermiamo al nascere.

In questo progetto, io sono responsabile dell’interfaccia di comunicazione dell’impianto.

Le tecnologie con cui lavoro possono sembrare un po’ fantascientifiche, quasi al livello di alcune puntate di Black Mirror, ma ultimamente c’è stato un rapido sviluppo di tecnologie per connettersi al sistema nervoso, soprattutto in ambito sanitario e per trattare malattie neurologiche. Basti vedere gli effetti positivi della stimolazione cerebrale profonda, in inglese Deep Brain Stimulation (DBS), in pazienti affetti dal morbo di Parkinson e le centinaia di migliaia di persone non udenti che hanno iniziato a sentire grazie agli impianti cocleari.

Essendo io molto interessato e appassionato dell’argomento, ho avuto la brillante idea (brillante in modo ironico) di iniziare anche un dottorato in contemporanea con i mio lavoro da ricercatore. Non è facile gestire le due cose insieme, ma il fatto che gli argomenti si intersecano in più punti, mi consente di utilizzare parte del mio lavoro da ricercatore nel mio dottorato e viceversa. Due piccioni con una fava.

- Sei a Londra da diverso tempo. Che idea ti sei fatto dei londinesi e della città?

Vivo ormai a Londra da 4 anni e qui dicono che si diventi “londinesi” dopo 1 anno che ci vivi. Quindi essendo quasi tutti londinesi, nessuno in realtà lo è. O almeno i veri londinesi sono pochi. Londra è una città molto internazionale; basti pensare che nel centro di ricerca dove lavoro il 70% dei ricercatori sono non-britannici. Questo porta a un continuo scambio e rinnovamento culturale che rende la città una delle più ricche di cultura al mondo. Adoro Londra per questo.

Una caratteristica di Londra che mi ha sempre affascinato è quella di avere un posto per chiunque. Che tu sia un ingegnere, un cuoco, un pittore, un cantante, un muratore, un insegnante o anche semplicemente una persona che vuole venire a Londra a imparare l’inglese (quest’ultima “professione” molto comune), ci sono un luogo, un lavoro e un quartiere perfetti per te.

Definisco Londra inoltre una città molto contrastante: dell’architettura, al clima, alle persone, al cibo, ai colori, etc. Non è difficile vedere in una stessa immagine un finanziere che passa vicino a un senzatetto, con sullo sfondo un’antica torre di fianco a uno nuovissimo grattacielo di vetro.

- Domanda di rito, visto che sei partito prima della sua entrata in vigore: cosa ne pensi della Brexit?

Quando c’è stato il voto del referendum britannico nel 2016, a Londra praticamente nessuno si aspettava un risultato del genere. Infatti quasi l’80% dei londinesi hanno votato per rimanere nell’Unione Europea! Personalmente, sono rimasto scioccato dal Brexit. Avevo avuto più volte discorsi con i miei amici inglesi prima del voto e sembrava molto lontana la possibilità di un voto favorevole all’uscita.

Naturalmente, da immigrato, sono rimasto deluso e dispiaciuto, anche perché Londra è stata e sarà la città più danneggiata da tale scelta: la maggior parte dell’economia britannica è generata e gestita nella capitale inglese e, già nei primi mesi dopo il voto, Brexit si è fatto sentire anche nella vita di tutti i giorni. Inoltre, ciò che è iniziato a mancare è la fiducia; infatti ora molti giovani europei sono diffidenti nel venire in Inghilterra a cercare lavoro o a studiare perché c’è quell’alone di dubbio su cosa succederà quando Brexit entrerà in vigore e il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall’Unione Europea.

Per gli italiani ed europei che vivono e lavorano già a Londra non credo sarà una transizione drammatica. I datori di lavoro e moltissimi enti, pubblici e privati, hanno mostrato da subito il loro supporto nei nostri confronti e la volontà di mantenere Londra una città europea e internazionale. Anche se un po’ deluso dai britannici, rimango comunque molto fiducioso nei londinesi, soprattutto nelle nuove generazioni. Spero in un Brit-In in futuro.

- Torni spesso in provincia? Cosa ti manca del cuneese?

Torno in Italia circa 3 volte all’anno, anche perché i miei genitori e molti miei amici vivono a Cuneo. Mi trovo bene a Londra e per ora continuerò a vivere e lavorare qui. La provincia Granda rimane però un punto di riferimento e ogni volta che torno a Cuneo e esco dalla stazione dei treni, faccio un lungo respiro e dico “Aaaaah, sono a casa”. Ci sono molte cose che dai per scontato quando cresci nel cuneese. Una su tutte, le montagne innevate.

È ironico come mi siano servite le nuovole e i palazzoni di Londra per farmi capire la vera bellezza delle Alpi cuneesi. Credo di avere scattato più foto alla Bisalta negli ultimi 2 anni che in tutta gli anni precedenti. Oltre alle montagne, ciò che mi manca del cuneese e dell’Italia in generale è il cibo. Anche quest’ultimo lo diamo per scontato, ma bisogna sempre ricordarsi che come si mangia in Italia (e in Piemonte) non si mangia da nessuna parte al mondo. Mi manca poi il clima, l’aria pulita del cuneese, la neve d’inverno, la Munta, il viale degli Angeli, il vino delle Langhe, la fiera del marrone, etc. Infine mi mancano i Cuneesi! Sia i dolci che le persone.