Se si torna alle urne quanti dei nove cuneesi ritorneranno in Parlamento?

E’ difficile azzardare previsioni sul tentativo di raggiungere un’intesa tra Movimento 5 Stelle e Pd per dar vita ad un governo.



Le percentuali di successo appaiono minime, sia se si considerano i toni usati dai due partiti in campagna elettorale, sia se si valutano le divergenze dei programmi elettorali, ma ancor più se si constatano le divergenze interne ai rispettivi partiti.



Resta l’ipotesi, dopo il voto in Friuli, di un nuovo possibile tentativo centrodestra-5 Stelle. Ma i pentastellato non vogliono saperne di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini continua a ribadire che non vuole mollare l’ex Cavaliere.



Premesso che la politica italiana ci ha dimostrato che ciò che fino a ieri sembrava impossibile è diventato di colpo fattibile, il ritorno anticipato alle urne è dietro l’angolo.



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe esperire un ultimo tentativo con il cosiddetto “governo del presidente”.



Ma si tratta di uno spiraglio quanto mai stretto.



E se anche questo dovesse andare a vuoto, non resterebbe che il voto, forse già a giugno – ammesso che sia possibile apportare in un lasso di tempo così breve un correttivo alla legge elettorale con l’introduzione del premio di maggioranza – o al più tardi in autunno.



Anche tra i parlamentari eletti nel Cuneese un po’ di panico comincia a serpeggiare, specie perché le condizioni non sarebbero più le stesse di due mesi fa.



La Granda, dopo le elezioni del 4 marzo, ha mandato a Roma tre senatori: Marco Perosino (Forza Italia), Giorgio Bergesio (Lega), Mino Taricco (Pd) e cinque deputati: Enrico Costa (eletto in Ncd ma ora ritornato in Forza Italia), Flavio Gastaldi (Lega), Chiara Gribaudo (Pd), Fabiana Dadone (M5S) e Monica Ciaburro (Fratelli d’Italia).



A questi dobbiamo aggiungere Guido Crosetto, segretario organizzativo di Fratelli d’Italia, il quale, pur avendo optato per il collegio di Bergamo, è cuneese a tutti gli effetti e, in questa fase politica, è indubbiamente il politico locale più influente in ambito romano.



Per molti degli attuali parlamentari eventuali elezioni anticipate rappresenterebbero un vero e proprio terno al lotto.



Le incognite per ciò che concerne il loro destino sono tante, legate all’eventuale modifica della legge elettorale, ma anche all’incertezza delle future alleanze.



Il centrodestra si manterrà compatto? Ne ha tutto l’interesse, ma la Lega, paralizzata dai veti di Berlusconi, accetterebbe di ritornare a braccetto di Forza Italia? E che ne sarà di Forza Italia, guidata da un leader che deve fare i conti con l’ingravescente aetate?



E, sul fronte opposto, chi se la sente di scommettere che il Pd, dopo la scissione di LeU, non vada incontro ad un’ulteriore spaccatura, vista l’aria che tira?



Sia centrodestra che centrosinistra, per come si sono mossi in questa fase post voto e per le loro dinamiche interne, sono a rischio implosione.



Più della metà dei parlamentari cuneesi usciti dalle urne del 4 marzo è dunque consapevole che la propria elezione è avvenuta per una fortunata congiuntura che potrebbe, di qui a qualche mese, non ripresentarsi più.



Questo vale per gli esponenti di tutti i partiti: Lega, Forza Italia, Pd, Fratelli d’Italia e anche per il Movimento 5 Stelle.



C’è un ultimo appiglio, quello che ha evidenziato Guido Crosetto con un caustico e irriverente tweet nei giorni scorsi: “Da oggi l’ipotesi di un ritorno al voto si allontana: a centinaia di neo eletti è arrivato il primo bonifico di uno stipendio o di un reddito”.



Il sardonico ottimismo del segretario organizzativo di Fratelli d’Italia basterà a tenere in vita un Parlamento paralizzato e incapace di dare un governo al Paese?