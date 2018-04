Anche Vittorio Sgarbi alla mostra "I love my family" a Cuneo

Grande attenzione da parte di alcuni importanti esponenti del panorama culturale italiano per la mostra I LOVE MY FAMILY – cuneesi istruzioni per l'uso, allestita nel Complesso monumentale di San Francesco e aperta il venerdì, il sabato, la domenica e i festivi fino al 24 giugno.



Attraverso imprese, aneddoti, curiosità, passioni artistiche e capacità personali di otto celebri personaggi cuneesi che hanno scritto la storia dell’Italia, la mostra ci riporta in ambienti evocativi per riscoprire un senso di appartenenza comune, un sentirsi parte della stessa storia, della stessa famiglia.



Nei giorni scorsi l'esposizione è stata visitata da Paolo Verri, direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, capitale europea della cultura, tra i massimi esperti italiani di strategie culturali e turistiche.



Sabato mattina 28 aprile invece è stata la volta di Vittorio Sgarbi, accompagnato dall’Amministrazione cuneese, dal Sindaco, dall’Assessore alla Cultura Cristina Clerico e da Michela Giuggia, presidente dell'associazione Art.ur che ha organizzato la mostra insieme all'impresa sociale Kalatà – progetti per fare cultura.

Il critico ha apprezzato particolarmente la visita alla mostra, al Museo civico, al Museo Diocesano e uscendo da San Francesco ha dichiarato: “Non avevo mai visitato Cuneo e devo dire che è una città meravigliosa”.



Oltre al grande afflusso di pubblico registrato nel primo mese di apertura la mostra sta quindi riscuotendo un ottimo successo anche tra gli addetti ai lavori. Un risultato questo che rende orgogliosi gli organizzatori e per aver portato alla ribalta un pezzo importante della storia di Cuneo ed essere riusciti ad incuriosire un pubblico ampio e desideroso di riscoprire le proprie origini.



Interessanti anche le attività parallele e a cui i visitatori possono partecipare gratuitamente mostrando il biglietto di ingresso alla mostra: le visite guidate alla scoperta degli angoli più o



meno noti di Cuneo, organizzate ogni sabato pomeriggio con prenotazione obbligatoria e

partenza alle ore 15.30 dal chiostro del Complesso monumentale di San Francesco, e le biciclette a pedalata assistita a disposizione del pubblico ogni domenica a partire dalle 11.30.



I LOVE MY FAMILY è una mostra promossa e fortemente voluta dal Comune di Cuneo, a cura di ART.UR - arte cultura innovazione, comunicazione e servizi al pubblico di Kalatà – progetti per fare cultura.

L'evento espositivo si inserisce nella programmazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.



La ricerca storica e i testi sono di Laura Facchin in collaborazione con Roberto Albanese.

La rielaborazione dei testi e la narrazione per le visite guidate sono di Carlo Grande.



Con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo



Col sostegno di: Agrimontana, Comitato Commercianti via Roma, Il Porticone.



Sponsor tecnici: Castelmar impianti elettrici, Oxley Piattaforme, Peraria supporting events, Sciaretta Unipolsai assicurazioni, Sola Neon insegne luminose, TPL taglio piegatura lamiere.



INFORMAZIONI PRATICHE

La mostra è visitabile presso il Complesso monumentale di San Francesco fino al 24 giugno 2018, venerdì pomeriggio, sabato, domenica e durante i giorni festivi.

Una guida accompagna i visitatori alla scoperta dell'esposizione con i seguenti orari di visita:

venerdì 15.30 // 16.30 // 17.30

sabato, domenica e festivi 10.30 // 11.30 //15.00 // 15.30 // 16.00 // 16.30 // 17.00 // 17.30

Il costo del biglietto è di euro 5 intero, euro 3,50 ridotto.

Per informazioni e prenotazioni 366 2100300 // info@kalata.it