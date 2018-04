Le scarpe che andranno di moda questa primavera estate 2018, 10 trend da seguire

La gente si veste in modo sempre più destrutturato e casual, ecco perché è facile capire il motivo del trionfo degli accessori. Sono le borse e soprattutto le scarpe a dare un tocco personale ad ogni outfit. Il quotidiano britannico Daily Mail ha fatto un piccolo sondaggio dal quale è emerso un dato divertente: il 92% delle intervistate ha ricordato il primo paio di scarpe acquistate con i propri risparmi, mentre solo il 63% è riuscito a far affiorare alla memoria il nome del ragazzo a cui diede il primo bacio. Sempre secondo questo quotidiano inglese le donne indossano in media 434 paia di scarpe nel corso della loro vita. Gli americani hanno addirittura coniato un termine ad hoc per definire una persona che possiede più di 60 paia di scarpe (definizione dell'Urban Dictionary): la “shoeaholic”.

Se anche voi fate parte di questa categoria, leggete qui, ecco finalmente 10 fra i trend delle scarpe che andranno di moda questa primavera estate 2018

1) PUMPS A PUNTA: la scarpa più amata dagli uomini e sicuramente, ahimè, la più scomoda per noi; bellissima ed elegante, eleva immediatamente qualsiasi outfit oltre a regalare subito un incedere più sensuale. Ideale per un cambio look strategico: giornata di lavoro e aperitivo serale senza passaggio a casa per un cambio veloce? Portatevi dietro un paio di queste pumps da sostituire alla scarpa da giorno che avete utilizzato in ufficio, sciogliete i capelli, aggiungete un accessorio vistoso (orecchini o collana) et voilà cambio look risolto!

Di tendenza anche nella versione con cinturino, ideale per chi ha un piede magro e tende a "perderle", in questo caso privilegiate quelle in colore nude per non tagliare troppo la gamba.

2) SLINGBACK SHOES punta affusolata, tacco medio (5-6 cm.), tallone scoperto... il caro vecchio modello chanel, torna alla ribalta, con il suo look discreto ed elegante. Sono ideali anche per le più alte infatti aggiungono charme senza elevarci fino alla mesosfera, le trovate anche nella versione con tacco a rocchetto o squadrato.

3) SNEAKERS: con lacci o in versione calzino, sono il trend del momento (sull'onda della tendenza di stile "sporty"). Ottime per sdrammatizzare un look troppo elegante e serioso, per svecchiare un look troppo classico e per dare ad ogni outfit un tocco più easy.

4) MULES: comode, aperte dietro e cool, spopolano fra le influencer! Queste ciabattine basse sono state rivisitate in chiave glamour dai designer, con perline, borchie o metallizzate, ne troverete davvero per tutti i gusti. Attente solo alla vostra pedicure, con questa scarpa i talloni sono in primo piano e devono essere perfetti ed idratati.

5) BALLERINE: a punta o arrotondate, in pelle o in vernice, tornano ad imperversare in primavera. Amate dalle donne perché danno un tocco bon ton al look e fanno tanto "Audrey Hepburn", sono le più odiate dagli uomini, a vostro rischio e pericolo! Personalmente le trovo perfette per le giovanissime.

6) SCARPE BASSE: stringate, mocassini o slippers sono una valida alternativa alle ballerine. In pizzo, ricamate, in nappa o con dettagli in colori a contrasto, la scelta è davvero ardua; sono perfette per l'ufficio, ma sappiate che anche qui gli uomini storgono il naso...

7) SANDALI CON TACCO ma senza plateau: sono super sexy e soprattutto dolorose. Con queste rassegnatevi a dover soffrire in silenzio, potete però aiutarvi con un soletta in gel (ideate appositamente per i tacchi alti), se non basta, rincuoratevi all'idea che stare sui tacchi alti equivale a fare una sessione di squat, sono infatti un ottimo esercizio per il lato B! Sono al secondo posto fra le scarpe più amate dal sesso forte, quindi rassegniamoci al vecchio detto delle nostre nonne: "se bella vuoi divenire, un poco devi soffrire".

8) DAD SNEAKERS: ovvero le scarpe da ginnastica grosse e sgraziate, quelle in stile anni '80. Bella Hadid è spesso paparazzata con questa calzatura, ma si sa che a questa super modella ormai è concesso di tutto. A noi comuni mortali, no, quindi attenzione, il rischio svalorizzante è dietro l'angolo!

9) STIVALI: dai cuissard col tacco, alti fin sopra al ginocchio a quelli flat (rasoterra) lo stivale diventa di moda in primavera, la tendenza infatti è quella di creare una moda molto meno legata alla stagione. Alti, li troviamo in cuoio, in suede, in plastica con stampe fantasia o con calza alta incorporata, come quelli bellissimi e stravaganti di Givenchy.

10) STIVALETTI: la tendenza invernale degli ankle boots si protrae alla primavera, così tronchetti e stivaletti con il loro tacco basso e squadrato risolvono alle fashioniste il problema di indossare un tacco tutto il giorno, perfetti con i pantaloni sono stati ormai largamente sdoganati con le gonne. Unico neo, tagliando la gamba all'altezza del polpaccio possono accorciare notevolmente la figura; se non siete altissime indossateli color nude o in nuance con i collant.

Ora siete pronte per scegliere la scarpa di tendenza che più vi aggrada, ma ricordate sempre che lo stile non è dato dall'essere vestite alla moda, ma dallo saper scegliere fra le proposte moda quelle più in linea con la nostra personalità. La moda è gioco ed espressione, un'occasione per trasformarci e divertirci.

"Ci sono due cose di cui non ne hai mai abbastanza. Buoni amici e buone scarpe"

(Sarah Jessica Parker, as Carrie Bradshaw in Sex and the City)

