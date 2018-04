Illuminata e parcheggio sotterraneo in piazza Europa: "A chi servono?"

Recenti decisioni dell’Amministrazione di Cuneo ci impongono di chiedere al Sindaco ed alla Giunta qualche spiegazione.

Dopo la grande manifestazione per il clima, l’accordo di Parigi, la constatazione che occorre la responsabilità di cittadini e politici per evitare catastrofi di cui abbiamo già avuto l’anticipo in altri Paesi, vorremmo che le scelte per la città fossero caratterizzate dalla consapevolezza ecologica, ormai presente in Europa, in Italia, nei cittadini di Cuneo.

Assistiamo invece ad attuazione di progetti assolutamente fuori dalla storia, quali la riproposizione dell’“Illuminata”, in epoca di obbligo morale e materiale al risparmio.

E non si venga a raccontare che questa manifestazione fa parte della tradizione: ne rappresenta l’antitesi, celebrazione di spreco e dissipazione.

Ed allora vorremmo sapere quali sono le considerazioni che spingono questa Amministrazione a tali incongrue decisioni.

Nell’interesse di chi sono assunte, visto che è evidente che non sono nell’interesse pubblico?

Ed allo stesso discorso di responsabilità per la salute e la qualità della vita dei cittadini ci richiamiamo per denunciare l’assurdità del disegno di parcheggio sotterraneo in pieno centro con la distruzione di Piazza Europa, piazza sobria ed elegante che assurdamente si vuole distruggere, con lo scempio di 10 magnifici cedri, messi a dimora negli anni 70, vero polmone verde di Cuneo sud.

E che ne sarà dei particolari arredi in marmo rosa, che costituiscono la fontana quadrangolare e delle oltre 30 panchine che rendono piacevole l’insieme?

Mentre in tutto il mondo si cerca di decongestionare i centri urbani e si pone attenzione alla salute ed alla qualità dell’aria e della vita dei cittadini, Cuneo va in controtendenza: perché?

A noi pare comunque che ci sia uno storno del finanziamento cui si attinge. Il “bando periferie”, anziché servire ad evitare il degrado evidente ( marciapiedi stretti, disconnessi o imbarcati e disagevoli per carrozzine ed anziani), ed a porre attenzione allo stato della viabilità comunale, problematica per le pseudo-piste ciclabili, per i dehors invasivi e per la pulizia della città, sia ordinaria, sia straordinaria (neve , strade impraticabili per i pedoni per il mancato deflusso dell’acqua di scioglimento) sarebbe utile per evitare la disconnessione delle periferie dal centro, con la necessaria messa in opera di raccordi tra le frazioni ed il centro e la creazione di parcheggi esterni collegati alla città da mezzi elettrici non inquinanti, anche con chiamata o con prenotazione. Tutti vediamo sempre più caotica la circolazione, con la concreta pericolosità per pedoni e ciclisti.

Che cosa rispondono gli Amministratori, che pure hanno sentito che la cittadinanza non condivide la strada da loro scelta? E la domanda è sempre la stessa: a chi serve? Che cosa risponde il Sindaco?

Noi abitanti di questa ricca e sorniona realtà locale, sempre più isolata dall’Europa e chiusa a logiche di equità e spesso anche di rispetto dell’ambiente e dei valori della persona abbiamo ripetutamente espresso il dissenso rispetto a questi progetti.

Gemma Macagno e Liliana Meinero

Associazione "Se non ora quando"