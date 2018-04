Blackout all'aeroporto di Amsterdam, l'odissea di una famiglia di Robilante

Un gigantesco blackout si è abbattuto durante la notte di domenica 29 aprile su Amsterdam coinvolgendo l’aeroporto nazionale di Schipol con inevitabili conseguenze. Nel caos generato da questo disagio migliaia di viaggiatori hanno subito le cancellazioni e i ritardi delle tratte nello scalo aeroportuale della capitale olandese.



L’interruzione di corrente si è verificata intorno all’una di notte lasciando al buio 18mila abitazioni. Evacuati tutti i terminal. Grandissime code si sono sviluppate anche sulle arterie stradali e autostradali della capitale olandese: ai primi viaggiatori della mattinata è stato infatti riferito di tornare indietro in attesa che i tecnici ripristinassero il sistema di check-in andato in tilt a seguito del blackout. Questo via vai di vetture ha, quindi, portato il caos, sulle strade oltre che all’aeroporto.



Nello scompiglio generale di questa situazione è rimasta coinvolta, loro malgrado, una famiglia di Robilante in vacanza per qualche giorno nei Paesi Bassi.



“Già all’arrivo in aeroporto abbiamo potuto percepire la situazione di caos che si era verificata” – racconta la famiglia – “Da Amsterdam dovevamo prendere il volo per Nizza per ritornare a casa. Arrivati prestissimo a Schipol con il taxi rimaniamo imbottigliati in un traffico enorme. Tutte le strade erano bloccate dalla polizia verso l’aeroporto e si sono presto formate delle code infinite. Abbiamo, quindi, dovuto abbandonare il taxi e procedere verso l’aeroporto a piedi. All’interno dello scalo olandese ci rendiamo conto del disagio dato dal blackout. Nessun accesso possibile a bancomat o carte di credito, niente wi-fi, voli cancellati e grossi ritardi per migliaia di viaggiatori. Ci spiegano che saremmo dovuti rimanere fino al 3 maggio in aeroporto, spesati di tutto. Per impegni lavorativi non siamo potuti rimanere: abbiamo preso un treno verso Bruxelles, carico di persone, per poi salire su un nuovo volo dall’aeroporto belga in direzione Nizza. Abbiamo speso per tre persone 1.700 euro oltre il costo del prezzo del biglietto. Non sappiamo se questa spesa ci verrà mai rimborsata. Un grosso disagio per moltissime persone, abbiamo assistito a un vero caos.”