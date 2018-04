‘Karting in piazza’, oltre 280 bambini saranno a lezione di educazione stradale a Cuneo

Giovedì 10 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e venerdì 11 maggio dalle 9 alle 12, in piazza Foro Boario a Cuneo, l’Automobile Club Cuneo organizza ‘Karting in piazza’, iniziativa di educazione e sicurezza stradale ideata dall’Automobile Club d’Italia nel 2013. Nell’iniziativa saranno coinvolti oltre 280 bambini di tutte le classi delle scuole primarie di Cuneo e dintorni. Sotto lo sguardo attento di tecnici e educatori, ai bambini verranno insegnati i rudimenti di educazione stradale sia in teoria che in pratica.

Ai ‘piloti in erba’ sarà affidato un kart elettrico con il quale muoversi in tutta sicurezza su un percorso appositamente studiato lungo la piazza, protetto e allestito con la segnaletica delle strade vere. Al termine dell’iniziativa, a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato personalizzato con nomina ad “Ambasciatore della Sicurezza”, oltre ad una piccola merenda con i gadgets sulla manifestazione. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Città di Cuneo ed è organizzato grazie all’aiuto della Fondazione Crc, della Croce Rosa Italiana – Comitato di Cuneo e dell’Agenzia Sara Assicurazioni di Cuneo, con la collaborazione del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.



“L’Automobile Club Cuneo ha pensato di organizzare un evento che ha riscosso in questi anni un notevole successo in termini di partecipazione di pubblico – sottolineano i vertici dell’Automobile Club Cuneo -, ma anche di interesse da parte delle Autorità Politiche e della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), tanto che dal 2013 più di 3mila ragazzi sono stati nominati Ambasciatori della Sicurezza Stradale ‘FIA Action for Road Safety’. La finalità di questa manifestazione è quella di diffondere tra i giovanissimi la conoscenza ed il rispetto delle regole stradali”.



Le nozioni fondamentali del codice della strada, l’attenzione alla sicurezza e al rispetto delle regole costituiranno la prima parte dell’iniziativa, quella teorica. Subito dopo, sempre sotto l’occhio vigile degli istruttori, ai piccoli partecipanti sarà data la possibilità di mettere in pratica le nozioni che hanno appreso, divertendosi. Grazie alla presenza della Croce Rossa Comitato di Cuneo, ai bambini sarà anche illustrato l’utilizzo dell’ambulanza e delle apparecchiature in essa presenti, necessarie per effettuare i soccorsi”.



“Tramite dei kart veloci quanto una bicicletta i bambini saranno chiamati a percorrere un percorso – spiega il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi -. Tale sistema di apprendimento, che può definirsi learning by doing, si è dimostrato efficace in molte occasioni. I kart forniti agli alunni saranno a trazione elettrica e quindi ad impatto ambientale zero, a testimonianza di un altro importantissimo compito dell’ACI e della Fia, che è quello di diffondere sempre più una mobilità ecosostenibile, tema a cui anche l’Automobile Club Cuneo vuole avvicinare la popolazione sin dalla più tenera età”.



I genitori che nel pomeriggio di giovedì 10 maggio volessero accompagnare i propri figli (dai 7 ai 10 anni), presso la struttura allestita in piazza Foro Boario, dovranno contattare preventivamente l’Automobile Club Cuneo per le necessarie informazioni al numero 0171/440031 oppure scrivendo un’email all’indirizzo segreteria@acicuneo.it.