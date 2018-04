Più multe fai più guadagni: non mi sembra giusto

Finora era come il segreto di Pulcinella. I Vigili Urbani dovevano fare un certo numero di multe, altrimenti il loro rendimento sarebbe stato giudicato scarso. Tutti lo sapevano , ma nessuno lo aveva mai esplicitato pubblicamente. Adesso invece è così, scritto nero su bianco.

Il capo dei civich di Torino ha emanato un nuovo regolamento nel quale è ben specificato che se ogni vigile non farà almeno lo stesso numero di sanzioni rispetto all’ anno precedente, non avrà diritto al premio di produzione che sarà parametrato in base all’ attività di ognuno. Insomma, più multe fai, più guadagni. E se lo fa Torino, è facile desumere che lo stesso principio valga per qualsiasi altra amministrazione comunale.

Così non va. Non sono d’ accordo.

Siamo tutti automobilisti indisciplinati. Questo è vero. Le auto in doppia fila sono tantissime a Torino come a Cuneo, nel più piccolo paesino della Granda come del Torinese. E’ giustissimo sanzionare le infrazioni, anche perché l’ obiettivo è quello di dare sempre una maggiore sicurezza sulle nostre strade. Ma incentivare lo stipendio in base alle contravvenzioni fatte, non mi sembra la strada giusta. Anche perché il Vigile Urbano dovrebbe essere amico del cittadino, al suo fianco: con queste iniziative si finisce per renderlo sempre più antipatico. Sarà opinione comune che quella multa mi è stata appioppata non per il mio bene, non per punire una mia infrazione, ma soltanto per rimpinguare lo stipendio del civich e per sanare le disastrate casse comunali. E questo non è giusto.