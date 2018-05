Intervista ad Alessandro Bertaina, segreatrio generale Fp Cisl

Alessandro Bertaina, 45 anni, segretario generale della Cisl Fp da quasi 9 anni, ha superato lo “scoglio” delle elezioni rsu nel pubblico impiego: la Cisl ha vinto nei settori sanitari tra Asl Cn1 Asl Cn2 ed Aso Santa Croce, prime affermazioni all’Inps ed al Tribunale civile di Cuneo, crescita forte a livello di Enti locali con vittorie chiare ad Alba e Cuneo.



Ripartiamo dai risultati rsu. Un altro bel traguardo raggiunto.



“Non parlerei di traguardi. Le rsu sono un passaggio imprescindibile della nostra attività sindacale attraverso il quale si misura la capacità di un’organizzazione di ottenere consenso. Un consenso però che per il nostro modo di agire leghiamo a quando sappiamo offrire ai lavoratori nel quotidiano. Noi ci siamo sempre. Con i limiti che tutti possono avere, ma ci siamo e ci mettiamo la faccia ovunque e comunque. Con gli uomini e le donne della nostra organizzazione. Essere il primo sindacato comporta tante responsabilità. Sappiamo che dobbiamo fare delle scelte e che su quella base verremo giudicati. E’ sempre stato così! Ed è giusto che sia così. Se poi continuiamo a crescere come consenso significa che qualcosa di buono lo stiamo facendo. Firmare un buon accordo. Garantire dei soldi in più in busta ai lavoratori. Questi sono i traguardi!”.



Complessivamente avete raccolto 5.000 preferenze. Lei è una persona riconosciuta e riconoscibile. Uno come lei che sa attrarre così tanti voti non è mai stato tentato dall’avventura politica?



Mi piace quello che faccio. Qualcuno si è già fatto avanti nel corso degli anni ma ho sempre declinato. E poi 5.000 preferenze non sono di Alessandro Bertaina ma di una squadra straordinaria. Io da solo farei molto molto poco.



Lei è un infermiere imprestato al sindacato. Un infermiere che ha imparato a conoscere bene il mondo della sanità. Quali ricette ha oggi, per garantire una sanità pubblica domani, salvandola dalle correnti sempre più forti di possibili privatizzazioni?



“I rischi oggi ci sono. Con la dirigenza dell’Asl Cn2 abbiamo battagliato anche recentemente. Il tema delle esternalizzazioni va gestito con intelligenza e va fatto guardando alla sanità nel suo complesso che deve restare pubblica! Non c’è altra strada. Per le ricette credo vadano discusse nelle sedi opportune”.



Lei però su Amos ha sempre avuto una posizione di sostanziale favore venendo etichettato un po' come quello che è a favore del privato…



“Amos ha salvato la sanità pubblica. Le potrà sembrare un paradosso ma è esattamente così. Con il blocco del turn-over non avevamo altra scelta. I no a prescindere senza pesare le conseguenze sono da irresponsabili. Dire no ad Amos con il blocco delle assunzioni nel pubblico significava far morire le aziende pubbliche. Amos è stata un’intelligente via d’uscita per garantire il servizio pubblico”.



Le proponessero un ruolo in politica o come dirigente con specifica competenza sulle materie sanitarie lascerebbe il suo sindacato?



“Non lascerò mai la Cisl. Mi sono iscritto che ero un ragazzotto pieno di speranze e resterò sempre qui. Questa è casa mia”.