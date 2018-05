Mondovì: ancora vestiti abbandonati accanto ai cassonetti

"Ieri sera e oggi. Succede di notte. Chi vede movimenti anomali attorno ai cassonetti gialli è invitato a segnalarlo alle forze dell'ordine, al Comune, a Proteo o all'ACEM".

L'appello è stato diramato dall'assessore all'Ambiente del Comune di Mondovì, Erika Chiecchio sul proprio profilo Facebook, con tanto di foto atte a testimoniare la veridicità delle sue esternazioni.

Ancora vestiti abbandonati accanto (ma non dentro) ai cassonetti per la raccolta degli abiti usati: un malcostume che aveva già fatto discutere nei mesi scorsi e che, a marzo, aveva indotto l'amministrazione, in collaborazione con la società cooperativa Proteo, responsabile del servizio di raccolta rifiuti urbani, a ricollocare i contenitori in aree maggiormente presidiate.

Più dettagliatamente, il cassonetto di via Langhe è stato sistemato in via del Viadotto, mentre quelli originariamente presenti in corso Europa si trovano in via San Bernardo. Invariate le altre postazioni per il conferimento: quelle disponibili in città sono complessivamente 5, per un totale di 6 raccoglitori, distribuiti rispettivamente in via Giovanni Battista Ressia, via San Bernardo (2 contenitori), via del Viadotto, via Cuneo e via dei Tigli.

"Nonostante lo spostamento dei cassonetti, non è cambiato assolutamente niente", ha affermato delusa Erika Chiecchio. Da qui, la contromossa, suggerita in particolare ai residenti che abitano nelle zone dove nei giorni scorsi si sono verificati gli abbandoni: contattare con immediatezza qualcuno, anche le forze dell'ordine se necessario, non appena si notano movimenti anomali attorno ai cassonetti, così da cogliere in flagrante i colpevoli.