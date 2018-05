Tutto pronto per la XXI edizione de "Il teatro dei Ragazzi"

Come ogni anno, dalla riapertura del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, maggio è il mese dedicato al Festival di Teatro Studentesco “Il Teatro dei Ragazzi”.

Una manifestazione che lascia spazio ai giovani attori in erba delle scuole albesi e del circondario che “invadono” letteralmente il teatro rendendolo un luogo dove spettacoli, prove, emozioni si alternano a ritmo serrato. L’edizione 2018 partirà il 10 maggio per concludersi il 28 maggio ed ospiterà 17 scuole.



La rassegna, organizzata dal Comune di Alba - Teatro Sociale “Giorgio Busca”, in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus coinvolge quest’anno le scuole primarie (di Alba: “G. Rodari”, “M. Montessori”, “U. Sacco”, “M. Coppino”, e “Augusto Dacomo” di Monticello con i ragazzi dell’Associazione “La Carovana”, “F. Piccinelli” di Neive, Primaria del Mussotto, Primaria di Magliano Alfieri, “Aldo Moro” di Guarene Capoluogo e Vaccheria), le scuole secondarie di primo grado (di Alba: “Macrino”, “Vida” e “E. Montale” di Neive) e gli istituti superiori (di Alba: Liceo delle Scienze Sociali “L. Da Vinci”, Liceo Classico “G. Govone”, Liceo Artistico “P. Gallizio”, Liceo Scientifico “L. Cocito”, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Cillario Ferrero”).



17 gli spettacoli presentati dai ragazzi per un totale di 29 recite riservate ad al pubblico scolastico al mattino ed aperte a tutti la sera alle ore 21.00.



Ritorna anche il memorial intitolato a Dino Lavagna. Possono aderire, senza obbligo, tutte le scuole che partecipano al festival. Il riconoscimento premierà gli spettacoli che, per stile, tematiche, tecniche di allestimento utilizzati, meglio si coniugano con quello che fu lo spirito di Dino Lavagna, uomo che del teatro aveva fatto uno strumento di coinvolgimento ed educazione dei giovani.



Mercoledì 30 maggio, alle ore 20.30, le scuole aderenti al memorial “Dino Lavagna” si incontreranno in teatro, presenteranno delle brevi scene dello spettacolo per un momento di confronto e di scambio reciproco.



Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. È necessario prenotare da mercoledì 2 maggio 2018.



Per partecipare agli spettacoli in programma al mattino le scuole possono prenotare dalle 9.00 alle 12.00 telefonando all’ufficio del teatro (0173 292470) oppure scrivendo via fax (0173 440202) o via e-mail: s.pavese@comune.alba.cn.it.

Per assistere alle recite serali le varie scuole avranno a disposizione i posti per i famigliari, mentre il resto del pubblico può prenotare al botteghino del teatro il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 oppure telefonando al 0173 292470. Il talloncino d’ingresso sarà ritirato la sera stessa, prima di inizio spettacolo.