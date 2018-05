Il principe di Monaco Alberto II a Valdieri per ricevere l'onorificenza di cinque comuni (FOTO)

E' giunto in provincia in questi minuti il principe sovrano di Monaco Alberto II ospite a Valdieri per il conferimento della cittadinanza onoraria dei comuni di Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e, appunto, Valdieri.



Come dichiarato dai sindaci dei Comuni dell’Unione Montana Alpi del Mare, "il Principe ha dimostrato particolare interesse e si è distinto in numerose occasioni per il rinnovamento ed ampliamento delle relazioni transfrontaliere, per la lotta contro gli inquinamenti di qualsiasi natura, per il rispetto delle tradizioni oltre che per i legami intrattenuti nel corso degli anni con l’attuale Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime".



Per l’occasione presenti presso la sala dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime in piazza Regina Elena 30 tantissime istituzioni locali tra sindaci del territorio, parlamentari e europarlamentari, rappresentati di Atl, associazioni categoria e della Fondazione Crc.