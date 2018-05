Web Marketing Festival, al via un Hackathon per contrastare il fenomeno fake news

“Contrastare la disinformazione online rappresenta, da tempo, uno degli obiettivi del Web Marketing Festival e con questa nuova iniziativa vogliamo compiere un ulteriore passo avanti in questa direzione. Per fare chiarezza e risolvere una questione delicata e quanto mai attuale come quella delle Fake News, fenomeno che ha generato un impatto socio-economico trasversale a tutti i settori, è necessaria la collaborazione di tutti in un percorso di continua innovazione, sfruttando al massimo il potenziale costruttivo digitale”, ha commentato Cosmano Lombardo, Chairman Web Marketing Festival.

Il Funzionamento

In un contesto come quello attuale, in cui notizie false e non verificate proliferano in modo incontrollato, l’hackathon dedicato alle Fake News nasce per contribuire a trovare una soluzione a un fenomeno che si sta affermando come un vero e proprio problema globale. Il Web Marketing Festival, dunque, si pone come luogo d’incontro e di riflessione su questo tema, uno strumento al servizio del nostro Paese e un acceleratore di innovazione.