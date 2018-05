Dal “fresco” del Nord Europa al “caldo” del Portogallo: mete griffate Polaris Viaggi

Dal “fresco” del Nord Europa al “caldo” Portogallo: una crociera a San Pietroburgo, un tour nel Paese che si affaccia sull’Atlantico con visite a Santiago de Compostela e Fatima: con Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e di Revello non c’è che l’imbarazzo della scelta

Crociera Gioielli del Baltico: dal 9 al 16 giugno

Ci si imbarca sabato 9 giugno per partire alle 10.30 di domenica alla volta di Helsinki (Finlandia) dove la nave – dopo aver viaggiato tutta la notte - rimarrà attraccata dalle 8 alle 18 di lunedì 11. Poi la nave partirà con meta San Pietroburgo (Russia), città per visitare la quale i partecipanti avranno tempo dalle 7 di martedì 12 alle 18 di mercoledì 13 giugno. Alle 19 si ripartirà in direzione Tallin (Estonia), dove i crocieristi avranno tempo dalle 9 alle 17 di giovedì 14 per levisite alle bellezze locali. Alle 9 del mattino successivo – venerdì 15 giugno - si entrerà nuovamente in porto a Stoccolma.

Si solcheranno i mari a bordo della “Costa Magica”, della Costa Crociere, costruita nel 2004, una stazza di 102.587 tonnellate, 1358 cabina pronte ad ospitare sino a 3470 passeggeri (per i quali sono a disposizione attività sportive, biblioteca, fitness, casinò, jogging, discoteca, teatro, internet point, cura e benessere, spazio multimediale, ecc), 1027 membri d’equipaggio che parlano correttamente tedesco, inglese, spagnolo, francese ed ovviamente italiano

Una crociera di 8 giorni e 7 notti, con porto di partenza e di arrivo a Stoccolma, in Svezia.

Le quote di partecipazione (1100 euro per una cabina interna, 1250 euro per una cabina esterna, 1390 per una cabina con balcone) comprendono le tasse portuali, la pensione completa, il trasferimento a/r in bus all’aeroporto ed il vo a/r per Stoccolma.

Tour del Portogallo: dal 22 al 29 giugno

Venerdì 22 giugno: partenza in bus per l’aeroporto. Arrivo a Lisbona e trasferimento all’Hotel 4 Stelle. Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.

Sabato23 giugno: dopo la prima colazione, visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando Lisbona fu capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor). Visita panoramica del quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, del Monastero de los Jerónimos (ingresso all’interno del chiostro), del Parlamento e del magnifico Parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (ingresso all’ interno). Rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 24 giugno: dopo la prima colazione, partenza per la visita al borgo medievale di Obidos, con mura e vicoli (secolo XII) perfettamente conservati tanto da poter considerare questo borgo un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una magnifica vista sull’Atlantico, e successivamente per la visita all’ importante monastero cistercense di Alcobaça . Il monastero custodisce al suo interno i sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Proseguimento per Batalha che vanta un magnifico monastero risalente al secolo XIV, sintesi perfetta dell’arte gotica e arte ‘Manuelino’ . Proseguimento per Fátima e visita panoramica del Santuario Mariano, meta di milioni di pellegrini da tutto il mondo. Sistemazione, in hotel cena e pernottamento. Possibilità di

assistere alla fiaccolata serale.

Lunedì 25 giugno: dopo la prima colazione, partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Nel pomeriggio, visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 26 giugno: dopo la prima colazione, partenza per Guimaraes, culla della civiltà portoghese e prima capitale del Paese indipendente nel secolo XII. Visita al centro storico, dichiarato patrimonio artistico dell’Umanità dall’Unesco. Proseguimento per Braga. Visita al Santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca, e al centro storico, con l’antica Cattedrale, testimonianza dellagrande importanza storica di questa sede episcopale. Proseguimento per Santiago de Compostela. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 27 giugno: dopo la prima colazione, visita di Santiago, meta finale dei vari Cammini. La città é cresciuta all’ombra della cattedrale, costruita nel corso di vari secoli, durante i quali sono stati utilizzati diversi stili artistici rendendola unica nel suo genere. Oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata Patrimonio artistico dell’umanità dall’Unesco. In mattinata visita guidata del centro storico che si concluderà di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 28 giugno: prima colazione e partenza per la visita al medievale centro storico di Coimbra. Al termine, visita alla principale istituzione della città, l’Università. Nel pomeriggio, partenza per Lisbona. All’arrivo a Lisbona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 29 giugno: prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona per il volo di rientro in Italia.

La quota di partecipazione comprende la sistemazione in Hotel 4 Stelle, 7 pernottamenti con prima colazione e cena (senza bevande), l’accompagnatore/guida locale parlante italiano, la visita guidata di Santiago e ad una cantina di Porto, le radioguide auricolari ed il pullman.