A Busca al via la settimana del Concorso musicale

Busca si appresta vivere per la sesta volta un grande evento musicale e didattico: la prossima sarà la settimana della 6^ edizione del Concorso musicale Città di Busca - Alpi Marittime. Da lunedì a venerdì arriveranno in città più di 40 orchestre, provenienti da una quarantina di scuole di 5 regioni italiane e 30 commissari di giuria. Compresi insegnanti e accompagnatori, giungeranno in tutto circa tremila persone. Sono oltre cento i volontari pronti a ricevere e accompagnare gli iscritti al concorso aperto a qualsiasi strumento, cori, voci soliste, solisti, gruppi e orchestre, dalla scuola primaria ai licei. Fra i numerosi premi, saranno assegnate una borsa di studio di studio di 1.000 euro alla 1^ scuola classificata e una borsa di studio da 500 euro alla 1^ orchestra classificata, offerta dai Lions Club Busca e Valli. Abbinata all’evento anche la raccolta di fondi destinata all’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus) per la ricerca sulla sclerosi multipla.



Le audizioni si terranno nel Palazzo della Musica, nel Teatro Civico, nel cinema-teatro Lux e nella galleria Casa Francotto, mattina e pomeriggi, e saranno aperte al pubblico.



“Il Concorso Musicale - dice il sindaco Marco Gallo – è uno dei momenti salienti della vita culturale cittadina, un orgoglio per Busca città della Musica, alternandosi annualmente con il Concorso in Coro per un Sogno dedicato ai cori di voci bianche, inoltre contribuisce a far apprezzare Busca e la provincia di Cuneo nei suoi aspetti artistici e turistici. Di tutto ciò va dato merito all’associazione che l’ha ideato ed in particolare all’insegnante Alberto Pignata ed ai suoi colleghi della scuola media e del civico istituto musicale, nonché ad uno staff professionale ed affiatato, composto in gran parte da giovani volontari, e a tutti gli sponsor. La diffusione della passione e della cultura musicale qualifica la nostra città sotto un aspetto che ci sta particolarmente a cuore”.



Solidarietà

“Anche per questa edizione– spiega Pignata –sarà abbinata un’iniziativa di solidarietà e saranno devoluti all’associazione Aism che si occupa del sostegno alla ricerca contro la sclerosi multipla i contributi che gli spettatori vorranno donare liberamente in occasione del concorso”.



Il concerto

Il concerto del concorso si terrà giovedì 10 maggio alle ore 21 al Teatro Civico e sarà tenuto dal quintetto i “Cinquettanti” formato da un gruppo di giovani buschesi, formatisi tutti nella scuola media ad indirizzo musicale della città e uniti dalla passione per il canto corale.



Silvia Tolosano, Chiara Calvo, Sofia Torino, Gabriele Lerda e Lorenzo Rinaudo si sono trovati a cantare insieme quasi per caso nell’estate del 2013 e quel piccolo concerto è diventato un ritornello, un momento di condivisione con i buschesi che si ripete ogni anno a Natale e a volte in primavera. Il canto “a cappella” è la peculiarità del gruppo: una forma di canto corale in cui non è previsto l’accompagnamento di strumenti musicali. L’armonia vocale è la protagonista: non una semplice somma di voci, ma una costante relazione tra queste. Così il cantare insieme permette di fare dell’amicizia un’opera d’arte.



In questa primavera i Cinquettanti hanno scelto di fare un concerto in occasione del Concorso Musicale “Alpi Marittime – Città di Busca” per il legame affettivo con la Scuola Media ad indirizzo musicale di cui sono tutti ex allievi. Da lì è nata la passione per la musica e soprattutto per la musica d’insieme.



Ideatori ed organizzatori

La manifestazione è ideata e organizzata dall’associazione “Musikè” con la Città di Busca, il Civico istituto musicale Vivaldi, l’istituto comprensivo Carducci di Busca e ViviBusca. Collaborano il circolo Méliès del cinema-teatro Lux, il conservatorio statale di musica “G.F. Ghedini” di Cuneo, Assoimprese e i commercianti di Busca, oratorio e parrocchia, famiglie di allievi ed ex allievi del corso ad indirizzo musicale scuola media. Sostengono l’evento il Lions Club Busca e Valli, Miretti Giardini, Fuori Tempo Strumenti Musicali Cuneo, Il Premio Coppe e Targhe, Norberto Bertaina Design, Valerio Spitaleri web master, Informatica System, Studio Dentistico Gallo, Sordello Giancarlo Impianti Elettrici, Buscaje Food Drink & Pizza, Ristorante Porta Santa Maria, Ristorante Pizzeria “I Due Mondi”.



Il programma delle giornate

Audizioni dalle ore 8.30 alle 17.45. Dalle ore 18 le premiazioni al cinema-teatro Lux



Lunedì 7 maggio

PINO TORINESE, SALUZZO, SAVIGLIANO, CANTU’, CHIERI, TROFARELLO ACCADEMIA MUSICALE.



Martedì 8 maggio

SPINETTA MARENGO, DRONERO, MONDOVI’, RACCONIGI, ALASSIO, GAVIRATE, CUNEO, VARESE.



Mercoledì 9 maggio

ORISTANO, BUSCA, CUNEO “D’AZEGLIO”, IGLESIAS ORCHESTRA, TORINO CALAMANDREI, RIVAROLO CANAVESE, CUNEO CONSERVATORIO.





Giovedì 10 maggio

IGLESIAS, PADOVA, ORISTANO, BELLUSCO MEZZAGO, SELARGIUS.



Venerdì 11 maggio

CASALBORGONE, ALBA, TROFARELLO, QUARTU SANT’ELENA (CAGLIARI), ALBA, FOSSANO, BUSCA ISTITUTO CIVICO MUSICALE.