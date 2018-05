A Mondovì arriva "Il professore amico dei contadini"

Sabato 12 maggio alle ore 17 il Centro Studi Monregalesi, in collaborazione con l’Associazione “Gli Spigolatori”, l’Associazione Italiana di Cultura Classica e il Comizio Agrario, presso la sala Convegni del Centro Studi Monregalesi, Vicolo Monte di Pietà n.1 a Mondovì Piazza, presenta il libro di Attilio Ianniello “Il Cattedratico Ambulante del Comizio Agrario di Mondovì. Alessandro Gioda: una biografia” (Impressioni Grafiche Ed., 2017). Sarà presente l’autore.

Il volume contiene il resoconto documentato della vita del cattedratico ambulante Alessandro Gioda, nato a Padova nel 1878 e morto a Mondovì nel 1948.

«Forse sospinto dalla coincidenza del 150° anniversario di fondazione del Comizio Agrario di Mondovì di cui Alessandro Gioda, con la sua Cattedra ambulante, fu il più significativo esponente, Attilio Ianniello ci propone un ritratto a tutto tondo di quella straordinaria figura, rendendoci nel contempo più consapevoli di quale fondamentale ruolo abbiano giocato, sia il Comizio monregalese che la Cattedra annessa, nell'ammodernamento della cultura contadina e nello sviluppo conseguente dell'intera provincia», scrive Sergio Soave nella prefazione del libro. «Forte della convinzione che il “tesoro d'Italia sta nel suolo”, che al mondo non ci sia “mestiere più bello di quello del contadino” e che il compito della scienza sia quello di sostenerlo in una fatica che può essere improba, se non intelligentemente orientata, Gioda dedica l'intera vita a questa autentica missione. E lo fa, dopo brillanti studi, concorrendo, nel 1904, a quella Cattedra ambulante del Comizio agrario di Mondovì che diventerà per molti anni un punto di riferimento per tutti. Ma che cos'era, si chiederà qualcuno, una cattedra ambulante? In una sua bella citazione, Ianniello ci dice subito in che consistesse l'deal tipo di cattedratico ambulante, e cioè un agronomo “che non conoscendo fatica, spostandosi da un paese all’altro in diligenza, in calesse, in bicicletta, da un cascinale all’altro, in pianura ed in collina, a piedi su stradicciole fangose o ciottolose, o lungo sentieri impervi, sotto il sole o la pioggia o la neve, porta il suo insegnamento, il suo valido consiglio, le proprie conoscenze della moderna tecnica agricola...”. Perché questa era la condizione di quel tempo, specie nella nostra provincia: una proprietà contadina estremamente frazionata, cascine lontane dai paesi e spesso isolate (in provincia si contavano 252 comuni e un migliaio di frazioni!), difficoltà per i contadini di seguire nei centri urbani lezioni e discussioni sui metodi più opportuni di coltivazione e sulle relative tecniche da apprendere. E allora, se si volevano ottenere risultati, bisognava inseguirli uno ad uno quei contadini di cui si voleva una redenzione civile e andarli a trovare nei mercati o nelle loro case, o sui sagrati delle chiese dopo la funzione domenicale e via di questo passo».

Nascevano così nel Monregalese, grazie all’apporto di Alessandro Gioda, non solamente allevamenti e colture razionali, ma anche cantine sociali, mutue assicurazioni contro la moria degli animali, contro gli incendi, contro i danni causati dalla grandine.

In questo libro, inoltre, scorre la grande storia del nostro territorio e del nostro Paese, osservata con gli occhi del mondo rurale: la I Guerra Mondiale, i giovani agricoltori che lasciano i campi per il fronte, le donne che devono sostituire i loro uomini chiamati alle armi, gli orfani di guerra, il fascismo, la II Guerra Mondiale, la Liberazione.

Alessandro Gioda attraversa queste vicende preoccupandosi di trovare soluzioni ai diversi problemi che tali scenari storico-sociali facevano sorgere.

Il suo lavoro instancabile di cattedratico ambulante fu interrotto quando nel 1937, a seguito della Legge n. 1220 del 13 giugno 1935 che sostituiva le cattedre ambulanti con gli Ispettorati agrari provinciali, venne chiamato a ricoprire proprio la carica di Ispettore provinciale di Cuneo. Occorreva tuttavia prendere la tessera del partito fascista. Alessandro Gioda rifiutò e quindi venne subito licenziato, rimanendo senza un lavoro decorosamente remunerato a 59 anni con moglie e tre figlie da mantenere.

Questo coraggioso gesto sottolinea ulteriormente lo spessore morale ed umano di Alessandro Gioda, un uomo che ebbe tra gli ammiratori un grande economista e politico della nostra provincia: Luigi Einaudi.