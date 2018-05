“La politica è un servizio che si svolge a favore della comunità”

Si è concluso ieri sera (giovedì 3 maggio) a Cuneo il ciclo di incontri di formazione politica promossi da “Monviso Giovani”, che ha visto protagonisti, nell’arco di quasi due mesi, il presidente della Provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, il consigliere provinciale e vicesindaco di Costigliole Saluzzo Milva Rinaudo e l’assessore ai Trasporti del Comune di Alba Rosanna Martini.

I tre relatori hanno portato la loro testimonianza attingendo agli ambiti di rispettiva competenza istituzionale.

"Ci può brevemente riassumere la sua esperienza politica e, in particolare, illustrare com’è stato il passaggio da sindaco di Cuneo a presidente della Provincia? Perché ha scelto di impegnarsi attivamente nell’arena sociale e politica - come papa Francesco ha chiesto davanti alla classe politica a Firenze nel 2015 – e perché ha optato proprio per il ruolo di Sindaco?"

Risponde il Sindaco e Presidente della provincia di Cuneo, Federico Borgna: “Ad affrontare il ruolo di Presidente della Provincia, mi ha certamente aiutato l’esperienza che mi ha portato a diventare Sindaco di Cuneo, dopo essere stato consigliere comunale di Bernezzo. Questo passaggio è stato un po’ traumatico per me, perché mi ha catapultato in un ambiente che non conoscevo. Grazie ai continui consigli dell’amico Alberto Valmaggia e anche alla mia capacità di saper ascoltare le problematiche suscitate dai diversi soggetti che in qualche modo hanno a che fare con l’amministrazione comunale, ho acquisito conoscenze e competenze. Questi anni mi hanno forgiato per il momento in cui ho deciso di candidarmi, insieme con Milva Rinaudo e altre undici persone di buona volontà, come Presidente della Provincia di Cuneo nel 2014. Anche in questo secondo caso, non è stato facile immergersi in una realtà poco conosciuta come quella dell’amministrazione provinciale, sia per le modifiche legislative nel frattempo intervenute, con la legge del Rio, sia per problemi non facili da risolvere legati alla gestione del bilancio e del personale. E’ sempre nelle difficoltà che tiri fuori quanto di meglio c’è in te e noi lo abbiamo fatto diventando un gruppo più coeso di quanto eravamo all’inizio. Per spiegare le ragioni che mi hanno spinto a questo tipo d’impegno in politica, posso solo ricordare a tutti che fare politica e fare buona amministrazione vuol dire mettersi a servizio della propria comunità, anche con spirito di sacrificio. Solo la passione ti fa andare oltre le difficoltà e la bellezza della politica sta, a mio avviso, proprio nel saper dialogare e ascoltare gli altri e, da questo, scegliere ciò che ci unisce più di ciò che ci divide per costruire il bene comune."

"Cosa ci può dire in concreto sulla gestione della Provincia in questi anni, alla luce della riforma Del Rio? In particolare ci può dare qualche dato concreto sulla gestione dell’edilizia scolastica ? E come riassumerebbe il significato, che per lei ha avuto in questi anni l’esperienza politica?”

Risponde Milva Rinaudo, attuale consigliere provinciale ed ex sindaco di Costigliole Saluzzo: “La riforma del Rio ha profondamente modificato l’istituzione provinciale, sia per quanto riguarda le modalità di elezione che il funzionamento amministrativo, ma anche per ciò che riguarda il regolamento dell’Unione tra comuni e delle Unioni montane. Inoltre, pur essendo stati bravi ad individuare i principali problemi delle amministrazioni locali, gli artefici della riforma Del Rio non ne hanno saputo dare una forma compiuta e soprattutto non ci ha facilitato il taglio dei fondi agli enti locali, operato successivamente dallo Stato centrale. Per ciò che concerne l’edilizia scolastica, invece, occorre ricordare come la Provincia Granda sia la seconda area del Piemonte, subito dopo la Città metropolitana di Torino, con il maggior numero di studenti (circa quindicimila) e di istituti scolastici, la cui gestione resta di competenza provinciale. La nostra amministrazione ha dato un’attenzione particolare alle scuole, intese non solo come edifici, ma anche come realtà vissute in prima persona da studenti e da docenti. Abbiamo dunque speso tutte le risorse disponibili nel nostro bilancio, circa 12 milioni e mezzo di euro, per potenziare il servizio offerto agli studenti della Granda. Ovviamente, occorrerebbero fondi maggiori per rendere ancora più sicuri alcuni edifici scolastici. Quello dell’ITIS di Verzuolo è certamente un caso emblematico: una scuola che si è ritrovata chiusa subito dopo le vacanze di Natale, per la felicità dei suoi studenti, mentre noi amministratori provinciali abbiamo dovuto gestire diversi problemi di natura tecnica, che per alcuni versi sussistono ancora oggi. Per me, la politica è un servizio che non s’improvvisa, ma che si basa su molto studio e su una preparazione approfondita. La politica va esercitata in modo serio e con passione, sempre tenendo ben presente che non svolgi questo lavoro per te stesso, ma per la collettività.”

"Come è avvenuto il passaggio da gestore di un’impresa individuale di trasporti ad assessore ai Trasporti di una città importante come Alba? Per meglio capire le dinamiche, ci spiega sulla base di quali indicazioni vengono assunte le decisioni all’interno della vostra amministrazione comunale?"

Risponde Rossana Martini, assessore ai trasporti di Alba. “Fin da quando ero giovane, ho gestito un’impresa di trasporti per conto terzi con mio papà e la mia famiglia. Lavoravo dieci ore al giorno, anche il sabato, e la domenica sera. La nomina ad assessore ai trasporti per la città di Alba è arrivata in modo improvviso e mi ha un po’ scombussolato. I primi sei mesi sono stati faticosi, perché ho dovuto imparare dall’inizio a gestire i trasporti nel settore pubblico, una realtà per me sconosciuta. Fin da subito, infatti, ho svolto una difficile opera di mediazione tra le principali agenzie di trasporti albesi, la Regione e il Comune per garantire ad Alba un sistema di trasporti efficiente e all’altezza dei bisogni dei cittadini. Il passaggio dalla dimensione privata a quella pubblica non è stata semplice: in particolare, la realizzazione di qualsiasi progetto richiede tempi più lunghi (dai sei mesi a un anno) rispetto a quanto avviene nel settore aziendale. Anche la gestione dei dipendenti pubblici e dei dirigenti amministrativi non è semplice da attuare, per realizzare piani che magari non incontrano da subito il favore popolare. E se vuoi ottenere dei risultati concreti, l’unico modo per farlo è rendere il cittadino partecipe del cambiamento, spiegare in modo efficace (anche portando dati concreti) le ragioni delle riforme, in modo che non ci sia più opposizione ma appoggio all’iniziativa pubblica. Le scelte assunte a livello comunale derivano da molteplici situazioni concrete: in primo luogo, le decisioni si basano sul patto che è stato raggiunto prima delle elezioni e che costituisce così, in piccolo, il programma di governo della giunta comunale. Altre iniziative possono sorgere poi da bandi promossi a livello regionale; ad esempio, un po’ di tempo fa, il Comune di Alba ha realizzato una pista ciclabile proprio sulla base di un bando regionale, che aveva questa finalità. Altri progetti possono poi nascere da lavori, portati avanti in sinergia o con altre amministrazioni comunali limitrofe oppure con tipologia amministrative del tutto diverse dal Comune (ad esempio, con l’Asl). Infine, resta importante il contatto con la società civile e anche con il tessuto economico – imprenditoriale della zona."

Si concludono così gli incontri di formazione politica promossi da Monviso Giovani, che hanno visto una buona partecipazione di pubblico giovanile.

Il prossimo appuntamento, che suggella l’iniziativa, è il viaggio di conoscenza alle istituzioni europee a Strasburgo, che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre, con visita al Parlamento Europeo e la possibilità di assistere ad una seduta plenaria del Parlamento. Chi fosse interessato, può contattare il coordinatore del gruppo Monviso Giovani, Pietro Carluzzo (348 – 1159910).