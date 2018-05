Cosa dicono le stelle? Ecco l'oroscopo di Corinne dal 4 all'11 maggio

ARIETE : Non disponete di grandi energie ragion per cui non affaticatevi oltremisura e mantenete la calma nel trattare con uno dalla crapa molto dura. Negli affari siate accorti anche per non passare per fessi e se una questione è rimasta in sospeso sappiate che presto si risolverà. Uno spizzico di nervosismo indurrà a borbottare, un disturbino importunerà ma nel contempo, se la saprete cogliere al balzo, un’occasione ringalluzzirà. Ritrovi mangerecci.

TORO : Con la mente in fermentazione non vi sarà facile vivere pacificamente ma basterà una notiziola rinfrancante, il prospetto di un miglioramento, un recupero di soldini, una botticella della tirchia fortunella a ritemprarvi… Ciononostante un contrattempo o il grugno di un bislacco elemento metterà a dura prova la vostra pazienza… Il periodo appare ottimale per variazione di look, contrattazioni, taglio di capelli. Regalini, feste o squisiti pensierini per chi compie gli anni.

GEMELLI : Una faccenda a sfondo pratico serberà delle sorprese, ciò che davate per scontato si modificherà, una soddisfazione o una rivincita appagherà, un comunicato imbarazzerà ed un affetto si rinsalderà… Di cosine, rispetto ai mesi antecedenti, ne son mutate e tante ancora ne muteranno poi starà a voi coltivare un interesse, un’amicizia o dare un input alla quotidianità. Occhio agli aggeggi taglienti e a non infortunarvi per disattenzione. Contatti con dottori.

CANCRO : Non va proprio come vorreste ma non seguitate a picchiare su tasti dolenti cercando piuttosto una risposta a domande rimaste insolute. Qualcuno vi amareggerà, qualcun altro savi consigli impartirà, un acciacchino importunerà e un conoscente, congiunto o parente impensierirà. Ben vengano invece innovazioni e progetti atti ad andare, con l’ausilio del tempo, quasi certamente in porto. Cosine da spostare o rinnovare in casa. Pagamento destante sbigottimento.

LEONE : Comportatevi correttamente nei confronti altrui esigendo ovviamente il medesimo rispetto, soprassedete su di un involontario torto, sorvegliate le finanze, concedetevi uno sfizietto, ricontattate amici che non sentite dalle calende greche, accettate un invito o programmate una seratina insieme a chi sa farvi divertire. In ambito professionale qualcuno si comporterà male ma qui starà a voi far valere sacrosanti diritti. Corrucci per un soggetto maturo.

VERGINE : Impegnatevi al massimo affinché taluni desideri si commutino in realtà senza arrendervi dinanzi al primo eventuale ostacolo: le stelle parteggiano per voi e malgrado ogni tanto perdiate la bussola o vi sentiate stanchi riuscirete in un intento. Una buffa notiziola vi lascerà perplessi, un elemento da sbarco si comporterà assai contraddittoriamente e una donnicciola darà filo da torcere. Si prospetta altresì una larvata tendenza alle allergie.

BILANCIA : Abbastanza intuitivi percepirete immediatamente le intenzioni altrui, nutrendo simpatie e antipatie tanto immediate quanto azzeccate oppure per il rotto della cuffia scamperete una rogna od un guaio. In amore i maschietti si guardino da mere illusioni e le femmine da mezzi marpioni… Fattibile pure una spesa alternata ad un introito più o meno inatteso e la tendenza a rompere fragili oggetti. Week end turbato da un imprevisto. Disturbi primaverili.

SCORPIONE : Sarà per le bidonate beccate o per un eccesso di diffidenza fatto sta che tenderete a prendere per offesa personale dei discorsi mal esposti o mal interpretati… Poi una delucidazione farà svanire le ombre del sospetto riportandovi alla normalità… Qualcosina di carino vi sta aspettando dietro l’angolino: basta unicamente aspettare… Proposte da vagliare e lavoretti da sbrigare all’interno di un alloggio o giardino. Pensierino gradito e fiacca dilagante.

SAGITTARIO : Qualcosa bolle in pentola: infatti non riuscirete a capire le effettive intenzioni di un individuo insicuro o misterioso così come rendesi opportuno mostrarvi guardinghi con tutto ciò che concerne finanze, incartamenti, investimenti ed appurare la veridicità di un pettegolezzo. L’opposizione di Venere mina un rapporto interpersonale oppure genera tensioni per la salute o il contegno di genitori, figlioli o amici. Emicranie o sternuti dovuti a pollinosi.

CAPRICORNO : Settimana intensa e movimentata sia sotto il profilo materiale che privato o professionale. Una molteplicità di impegni impedirà di rilassarvi almeno fino a domenica quando finalmente vi concederete una pausa distensiva…Scartoffie da firmare con estrema cautela ed acquisti poco convincenti da posticipare al mese successivo. Attenetevi ad una equilibrata alimentazione e non arrabbiatevi per chi non merita neppure l’unghia del vostro dito mignolo.

ACQUARIO : I sogni non son belli se non sono pazzerelli… Via libera quindi ai voli di fantasia, alle inedite conoscenze, alle performance e a tutto ciò che è fresco e nuovo chiudendo il passato in un cassetto… Di tipi straniti ne avete già incrociati a sufficienza ed uno di questi potrebbe ancora una volta dare prova di egocentrismo, immaturità e stupidità. Trattative da concludere in fretta o decisioni da pigliare con ponderatezza. Missive da lontano e disturbo da lenire.

PESCI : Grazie al supporto di Marte, Giove e Saturno comincerete a tirare boccate di ossigeno o a risolvere un problema spettante voi od esseri cari. Un malatino andrà confortato, un legame valutato e il portafoglio sorvegliato… Non condividerete le idee di un familiare ma poi, per forza o per amore, le dovrete accettare evitando di polemizzare. Telefonate o messaggi di immane significato, fastidi da elettrodomestici, auto o parentado. Domenica strampalata.