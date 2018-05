Al via la 1° edizione del Premio Res Publica presieduto da Antonio Maria Costa

Nasce il Premio Res Publica per volontà dell’ONLUS omonima, la prima edizione si svolgerà il prossimo 5 maggio 2018 a Mondovì in provincia di Cuneo.



Una iniziativa che ha avuto molto risalto sui media nazionali e che vuole metter al centro dell’interesse della gente il senso civico, l’agire correttamente, l’adoperarsi per il benessere della collettività. Gli organizzatori e fondatori dell’Onlus - imprenditori, professionisti, gente comune che ama l’impegno lontano da qualsiasi movimento politico - sono decisi a scoprire e far scoprire storie, personaggi, progetti e realtà che negli ultimi di anni abbiano realizzato qualcosa di meritevole per sé e per la comunità in cui vivono.

Per la categoria Didattica il premio è assegnato a Fondazione Napoli Novantanove per il progetto La Scuola Adotta un Monumento® – straordinario esempio di come i giovani possono essere guidati a impegnarsi per la cultura e protezione del patrimonio artistico nazionale.

Per la categoria Arte il Premio Res Publica è assegnato a Peter Svatek, cittadino canadese nato a Praga, cineasta che lavora da anni, in varie occasioni con la moglie Josette Gauthier, alla realizzazione di film e documentari con temi sociali, umanitari ed ecologici.

Per la categoria Imprenditoriale il Premio Res Publica è assegnato alla Fondazione Ferrero .

Si guarda quindi con grande interesse, alle nuove generazioni che non ritengono così “figo” impegnarsi e agire con responsabilità e attenzione verso il prossimo. Come sottolinea il Presidente del Premio Res Publica, Antonio Maria Costa, già ex Vice-Segretario Generale dell’Onu: “Nei comportamenti individuali, in famiglia come al lavoro, è cruciale trasmettere un’educazione civica e il senso della comunità. Dobbiamo tutti testimoniare con l’esempio quotidiano: non saltare le code, chiedere scontrino e fattura, pulire la strada di fronte a casa, non facendosi raccomandare per un posto in ospedale o non parcheggiando in doppia fila. Non danneggiare il prossimo e l’ambiente significa proteggere il futuro nostro e delle prossime generazioni. Il Premio porta esempi d’impegno straordinario, progetti illuminati, ma è nel quotidiano che si migliora il Paese.”



La cerimonia di premiazione sarà il pomeriggio di sabato 5 maggio nell’ ex Chiesa della Confraternita di Santa Croce in Mondovì, in provincia di Cuneo. Il premio consiste in un’opera realizzata per l’occasione dallo scultore Riccardo Cordero: un modo per far comprendere l’alto valore dell’operato attraverso una scultura che resterà per sempre.

La premiazione sarà preceduta alle ore 15,00, da una tavola rotonda “Io non me ne frego”, con ospiti che discuteranno, da diverse angolazioni, sull’agire civilmente, il ruolo che ha nella nostra vita, come le nuove generazioni considerano l’impegno.

Tra i relatori Gianremo Armeni scrittore noto per le pubblicazioni sul caso Moro e la mafia

L’evento è aperto a tutti. Associazione Buon Governo e Senso Civico ONLUS – www.premiorespublica.it Email: segreteria@premiorespublica.it