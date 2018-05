Mondovì: debito da 360mila euro con ACEM?

L'ACEM ha sede a Ceva, in via Case Rosse 1

Un debito da circa 360mila euro: questo è l'importo che il Comune di Mondovì dovrebbe versare ad ACEM (Azienda Consortile Ecologica Monregalese) per azzerare le proprie pendenze nei confronti del Consorzio.

Dovrebbe, già: il condizionale è più che mai d'uopo, dal momento che l'amministrazione Adriano ha avanzato alcune riserve di fronte a tale cifra, emersa nel corso dell'assemblea del 19 aprile scorso, in occasione della discussione del bilancio consuntivo 2017, la cui approvazione è stata rimandata proprio per consentire agli amministratori di approfondire la questione.

La domanda, a tal punto, si formula da sola: da quali voci è composto il (presunto) debito di Mondovì nei confronti di ACEM?

Abbiamo provato a fare chiarezza sulla vicenda, contattando il presidente del Consorzio, Gian Pietro Gasco, e l'assessore comunale all'Ambiente Erika Chiecchio. Riportiamo di seguito i due punti di vista a confronto.

LA POSIZIONE DI ACEM

Gasco ha illustrato così la situazione in essere: "Il Comune di Mondovì ha posto alcuni dubbi sul suo debito nei nostri confronti. Tale posizione debitoria è dovuta a due diverse ragioni: la prima è legata a una verifica della Guardia di Finanza a valere sulle fatture del Comune degli anni 2009, 2010 e 2011, relative allo sgombero neve inserito nella TIA, ovvero nella tassa rifiuti. Sino al 2012, infatti ACEM per conto del Comune esigeva il tributo, con questo meccanismo: il Comune approvava i costi del servizio e altre spese proprie, fra le quali era inserito anche lo sgombero neve. In questa fatturazione, ACEM a suo tempo aveva reso deducibile l'IVA; la Guardia di Finanza, tuttavia, ha ravvisato che, essendo una partita del Comune di Mondovì ed essendo lo sgombero neve un costo d'attività istituzionale, per il quale l'IVA non è deducibile, ACEM deve rimborsare all'Erario la somma dedotta. Avendo operato per conto del Comune, abbiamo chiesto il rimborso a Mondovì, per un totale di circa 220mila euro".

La seconda tranche del debito (i restanti 140mila euro) è invece dovuta al fatto che "dal 2013 in poi ACEM ha mantenuto in piedi la struttura della TIA, soprattutto per le pratiche legate al recupero crediti. Il Comune di Mondovì deve rimborsarci gli anni 2015, 2016 e 2017, che non sono stati pagati. Sottolineo che svolgiamo lo stesso lavoro per i Comuni di Farigliano e Ceva, che hanno sempre regolarmente pagato la loro quota di competenza".

In conclusione, Gasco ha sottolineato come ci sia "una trattativa in corso con Mondovì. Non solo: abbiamo anche calendarizzato alcuni momenti di incontro nei prossimi giorni per ulteriori chiarimenti".

LA POSIZIONE DI MONDOVÌ

L'assessore Chiecchio, dal canto suo, ha replicato: "Stiamo parlando di 'cose vecchie', nel senso che si riferiscono a scelte della precedente amministrazione e della precedente gestione di ACEM. Focalizzandoci sul presunto debito, comunque, per quanto concerne i 220mila euro noi crediamo di non doverli riconoscere; infatti, dopo la sanzione comminata dalla Guardia di Finanza ad ACEM, quest'ultima ha effettuato un accertamento con adesione, pensando di potersi rivalere su di noi per recuperare quella cifra. A tal punto, abbiamo interpellato l'Agenzia delle Entrate, che ci ha risposto che, non essendo il Comune un committente di ACEM, non può neppure essere il destinatario di questo tipo di rivalsa. Abbiamo già riferito questo ad ACEM, che ha subito procrastinato l'approvazione del consuntivo del 2017, dicendoci a voce che, in ogni caso, all'interno del bilancio vi è un fondo crediti di 500mila euro, utilizzabile proprio per spese di questo tipo. Siamo convinti che non spetti a noi pagare questi 220mila euro".

Quanto ai rimanenti 140mila, Chiecchio ha dichiarato: "Rappresentano un costo di struttura TIA, generato dal personale che l’ACEM dice di utilizzare per cercare di recuperare i crediti derivanti dalle utenze non pagate. Tuttavia, noi nel 2012 abbiamo finito di avere rapporti di tariffazione mediante ACEM e fatturiamo direttamente come Comune. Nonostante ciò, incomprensibilmente nel 2014 l'amministrazione Viglione ha pagato la sua quota, salvo poi tornare sui suoi passi nel triennio 2015-2017. Stiamo facendo le nostre verifiche, ma non passi il messaggio che noi non vogliamo pagare: semplicemente, pagheremo se effettivamente spetterà a noi farlo".