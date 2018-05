"Passi in salute", camminata a scopo benefico a Cuneo: deviazioni temporanee del transito veicolare

Domenica 6 maggio parte dell’altipiano e dell’Oltrestura (località CONFRERIA) saranno interessate dallo svolgimento della manifestazione sportiva “PASSI IN SALUTE”, camminata non competitiva a scopo benefico organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Podistica Valle Grana in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, che prevedrà la partecipazione di numeroso pubblico.

L’itinerario della camminata interesserà via A. Bassignano dall’ospedale S. CROCE, via Monte Zovetto, corso Monviso, piazzale della Libertà, corso Quattro Novembre, Lungostura Kennedy, piazzale Bellavista, via Basse Sant'Anna, ponte Vassallo, via Basse Stura, via Giola, via Valle Maira, via A. Carle, via Cascina Pozzo, via Antica di Vignolo, nuovamente in via Basse Stura, ponte Vassallo, via Basse Sant'Anna, piazzale Bellavista, Lungostura Kennedy, corso Quattro Novembre, piazzale della Libertà, via Monte Zovetto, via Bassignano, ospedale S. CROCE.

Per consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione sportiva, tra le ore 09:30 a le ore 12:30 saranno operative le seguenti modifiche alla viabilità:

* DEVIAZIONI TEMPORANEE DEL TRANSITO VEICOLARE

sul percorso interessato dal passaggio dei partecipanti alla camminata, secondo le esigenze di viabilità e di sicurezza delle persone, lungo i tratti di carreggiata sopra descritti (concentrico – località Confreria) dove si renderà necessario.