Bra in un click: ultimi giorni di iscriversi alla caccia al tesoro fotografica

Ultimi giorni per iscriversi alla caccia al tesoro fotografica “Bra in un click”, organizzata dal Museo del Giocattolo e in programma sotto la Zizzola sabato 19 maggio 2018, alla ricerca di 30 obiettivi nascosti tra le vie e le piazze della città.

Per partecipare al divertente gioco a squadre, è sufficiente armarsi di una macchina fotografica digitale o uno smartphone, con il quale catturare dettagli per vincere uno dei tanti premi in palio: 4 smartbox per soggiorni da “Mille e un sogno” (valore 130 euro ciascuna) offerte dall’Associazione Amici dei Musei per i primi in classifica, seguiti da ingresso e lettino per 4 persone alla Piscina estiva con aperitivo presso Bar Cavour offerti da Acqua & Company e dal Bar Cavour per i secondi e quattro buoni acquisto libri (dal valore di 25 euro ciascuno) offerti dalla Libreria Crocicchio Bra per i terzi arrivati, oltre a uno speciale Premio simpatia per la squadra che realizzerà gli scatti più divertenti e ironici.

Per prendere parte a “Bra in un click” è necessario iscriversi entro lunedì 14 maggio, compilando l’apposita modulistica pubblicata sui siti www.turismoinbra.it e www.museodelgiocattolobra.it e consegnandola in biblioteca civica “Giovanni Arpino” (via Guala 45), oppure inviandola via mail, scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

La partenza della caccia al tesoro sarà al Museo del Giocattolo, in via Guala 45, dove i partecipanti dovranno presentarsi alle 18.30 per la registrazione, un aperitivo in compagnia e la consegna del kit di gara, con l’elenco degli obiettivi da fotografare, una mappa della città e la t-shirt ufficiale dell’evento, offerta dai Magazzini Montello.

Il gioco prenderà il via alle 19.30, per una durata massima di tre ore.

Per maggiori informazioni contattare lo staff del Museo del Giocattolo di Bra allo 0172/413049.