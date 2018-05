Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio... - Tom Strong

“Tom Strong” è una serie a fumetti del 1999 scritta e ideata dal genio britannico Alan Moore (anche se non nella sua totale interezza) e disegnata da Chris Sprouse.

I 36 numeri di cui si compone la serie, vero caposaldo dell'etichetta indipendente americana America's Best Comics assieme all'altro capolavoro mooriano Promethea, raccontano le avventure del genio scientifico Tom Strong e della sua inusuale famiglia, in un'atmosfera ricca di riferimenti alle avventure fantascientifiche dei pulp magazine degli anni '70.

La notizia è arrivata non più tardi di mercoledì scorso, 2 maggio, anche se l'effettivo ritrovamento è stato portato a termine il giorno precedente: in val Corsaglia, nel nostro monregalese, una squadra di geologi e speleologi ha individuato una grotta mai scoperta in precedenza, calandosi all'interno per la prima volta da chissà quante centinaia di anni.

La cavità si trova in località Costacalda, nel Comune di Roburent, in val Corsaglia, esattamente di fronte alla celeberrima Grotta di Bossea, tanto che si pensa che potrebbe addirittura esserne la gemella; l'intuizione che ha portato alla storica (letteralmente) scoperta è stata di Paolo Lombardi, che ha organizzato la discesa dopo aver individuato l'apertura nascosta della grotta stessa.

Una notizia forse meno importante di tante altre, in un mondo sempre in bilico tra tragedie e gioie di portata ben più ampia.

Ma che mi ha fatto riflettere molto su quanta meraviglia esista ancora, in questo mondo, anche se nascosta in profondità. E mi ha fatto venire in mente una delle fonti di “meraviglia pura” che purtroppo non ho avuto il piacere di sperimentare di persona per ragioni solamente anagrafiche: il periodo della fantascienza e del pulp americano degli anni '70, dove ogni cosa era a colori sgargianti, e civiltà aliene, nuove tecnologie, eroi e mostri, potevano spuntare fuori da ogni angolo e in ogni momento, per cambiare per sempre non solo le vite dell'essere umano... ma addirittura la concezione stessa delle loro vite.

Un'epoca che, appunto, è stata negata a me come a tanti altri. Ma che rivive nell'omaggio di fine anni '90 di Alan Moore e Chris Sprouse, in quelle avventure forse un po' banali nella costruzione ma potentissime nel messaggio che compongono i 36 numeri di Tom Strong, così come si cela all'interno di quella nuova grotta in val Corsaglia.

Riuscite a immaginarlo, uomini e donne del XXI° secolo, un luogo dove nessuno della nostra razza è mai stato prima? E un luogo concreto e raggiungibile, non distante anni luce. Io, fino a qualche giorno fa, facevo fatica. Ora, invece, non vedo l'ora di scoprirne altri.