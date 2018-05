Feste, fiere e festival: ecco come trascorrere la prima domenica di maggio "made in Granda"

Una ricchissima domenica di eventi in provincia di Cuneo. Partiamo da Dogliani, che ospita il Festival della tv e dei nuovi media. Oggi, per la giornata conclusiva, sono attesi Lilli Gruber, Enrico Mentana, Aldo Grasso, Mario Biondi, Enrico Papi e tantissimi altri big della tv e del mondo del giornalismo.

Cambiamo decisamente mood per spostarci a Castellar, nel cuore della Valle Bronda, a pochi chilometri da Saluzzo. Questo borgo immerso nella quiete verdeggiante di frutteti e vigneti, ai piedi di uno sperone roccioso dominato da un castello, da più di vent’anni si è inventato una “Festa degli spaventapasseri” davvero più unica che rara. Una festa che come nessun’altra sa coinvolgere tutti i suoi 300 abitanti

Oggi 6 maggio e fino al 13, a Castellar si viene per una cosa soltanto: ammirare le quasi 200 “sentinelle dei campi” di cui è disseminato l’anello che cinge il paese, un rito in grado di trasmettere sensazioni ed emozioni che solo ammirandoli direttamente si possono percepire.

Personaggi buffi e stravaganti... Non c’è casa, vigna, orto, prato o cortile che non ne ospiti uno, realizzato con i materiali più disparati. Un museo a cielo aperto che accoglie migliaia di visitatori: scolaresche, famiglie, gruppi di anziani, ospiti dei centri diurni "invadono" le vie del paese, dove le automobili lasciano spazio alle persone! A corredo, tanti spettacoli d’intrattenimento (artisti di strada, musicisti…), laboratori manuali dedicati ai più piccoli, mostre e tanto altro ancora.

Domenica 6 maggio a Cherasco torna l’appuntamento con il Mercato del Mobile Antico che giunge alla sua diciottessima edizione. Saranno oltre 200 gli espositori che lungo la centale via Vittorio Emanuele proporranno mobili di ogni epoca, stile e genere, armadi, tavoli, sedie, specchiere, cornici, quadri e tanto altro ancora, tutto dal sapore antico.

A fianco ci sarà il Mercato del Grande Vintage, alla sua diciassettesima edizione. Oltre cento bancarelle, dislocate in via Cavour, offriranno ai visitatori l’affascinante mondo della moda e costume retrò. Parte del centro storico ospiterà invece il Mercato della Ceramica e del Vetro d’arte dove poter trovare stoviglie, bicchieri, vasi, oggetti d’ornamento e di arredo, lampade, gioielli in materiale vitreo, ceramica artigianale, piastrelle e altro ancora. Per tutta la giornata il centro storico sarà interdetto al traffico. Comodi e ampi parcheggi si possono trovare a pochi passi dalle bancarelle. A disposizione anche un’area camper attrezzata.

In occasione dei festeggiamenti di San Giovenale a Fossano, la comunità si riversa nel centro storico per assistere al tributo religioso dedicato al Santo Patrono. Come da tradizione, dopo la celebrazione della solenne Messa, per le vie del centro vengono portate in processione le reliquie del Santo racchiuse in un teschio d’argento. Rappresentanti dei borghi, delle confraternite e delle storiche compagnie di volontariato sfilano in coda al busto del protettore della città.



Domenica 6 maggio

Ore 10.00 - Raduno presso la Chiesa della S.S. Trinità.

Ore 10.15 - Processione verso la Cattedrale e accensione della lampada all’altare di S. Giovenale da parte del Sindaco della Città di Fossano.

Ore 10.30 - Santa Messa con la partecipazione della corale della Cattedrale.

Ore 11.45 - Processione per le vie della Città.

Ore 17.00 - Secondi Vespri guidati dai Religiosi.

Ore 18.00 - Santa Messa presieduta dal Parroco della Cattedrale.

Polonghera ospita la 13^ Sagra dell'Agnolotto e del Canestrello. Il link per il programma completo della rassegna:

http://www.comune.polonghera.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=24964





A Roccaforte Mondovì è tempo di "Fiera di san Pio", tra piazza Tricolore e piazza Mons. Eula. ll programma della manifestazione prevede una fiera zootecnica e di prodotti tipici del territorio monregalese e non solo.

A Paesana domenica 6 maggio - Il risveglio della natura. Passeggiata fiabesca e animata alla scoperta della Trebulina. Il nostro percorso didattico adatta a famiglie con bambini. Durata 60 minuti - orario di partenza a scelta tra le 13.00, le 14.00 e le 15.00. Necessari scarponcini da trekking.

Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, la Fondazione Artea, il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality (VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile gratuitamente.