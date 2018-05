La trasformazione digitale: un processo irreversibile

Da diversi anni si sente molto parlare di digitalizzazione, ma di che cosa si tratta esattamente? Il fenomeno è ormai sotto gli occhi di tutti e sta cambiando il nostro comportamento, le nostre abitudini e soprattutto le nostre aspettative.

Il termine digitalizzazione sta a indicare quel processo di conversione e di passaggio dall’analogico al digitale. Ad esempio nel campo dell'informatica e dell'elettronica, si riferisce ad un processo di trasformazione attuato su un’immagine, un suono, un documento in un formato digitale, interpretabile da un computer, dove per formato digitale si intende un codice binario in cui tutto è rappresentato da combinazioni di zero ed uno. Il passaggio più importante di questa trasformazione è avvenuto tra gli anni ottanta e gli anni novanta. Ma è solo dopo l'avvento di Internet che è iniziata una nuova era tecnologica sia nell'ambito imprenditoriale che privato. Infatti, se per il settore della tecnologia analogica gli spazi erano decisamente limitati e con pochissimi mezzi di comunicazione, il settore digitale ha invece avuto modo di estendersi anche su mercato globale, rendendolo interattivo. Il globo oggi è sempre più connesso e l'informazione viaggia in maniera sempre più rapida ed economica. Il digitale è sempre più presente nella quotidianità di tutti i giorni e nelle nostre vite. Smartphone, tablet, computer vengono utilizzati giornalmente dalla maggior parte delle persone, a lavoro, a scuola, per studiare, ma anche per la diffusione dei social network, che sono a questo punto frequentati da persone di tutte le età. Le opportunità offerte dalla digitalizzazione sono molteplici e incidono nel contesto economico su diversi mercati, spaziando da quello dell'editoria, a quello della musica, fino all'e-commerce. Il continuo affermarsi del digitale ha cambiato in maniera radicale anche tutti i modelli di business delle aziende. Questo processo ha consentito di ottimizzare i processi di un'azienda in termini di costi e risorse dedicate. Anche nell'ambito della tipografia e dell'editoria la digitalizzazione rappresenta un passo significativo verso un futuro sempre più tecnologico e un'occasione per imprimere un’accelerazione al proprio business. Siamo ormai lontani dai tempi in cui per stampare pubblicità e altri prodotti ci si rivolgeva al tradizionale tipografo. L'approccio tradizionale resta un vecchio ricordo ed anche in questo ambito viene superato dalla diffusione del web. È sempre la rete a farsi portatrice di novità un po’ in tutti i campi, compreso quello della stampa e della tipografia. Un trend che ha preso enormemente piede e che vede in alcuni siti, dei veri e propri punti cardini del settore: ad esempio, uno dei portali di riferimento è Onlineprinters.it.

Esistono comunque, anche altre realtà nazionali molto dinamiche. Ma a cosa ci si riferisce quando si parla di stampa online? Per lo più ci si riferisce a portali online sui quali è possibile andare a stampare prodotti di ogni genere: cancelleria per uffici, biglietti da visita, gadget vari, brochure, bandiere, accessori di ogni genere e molto altro ancora. Insomma, tutto quello che occorre per promuovere un'azienda. Quali sono i vantaggi di questi e-commerce che offrono questo genere di servizi? La risposta è semplice: comodità e tempistiche. Infatti, si può fare tutto direttamente online, sul sito dell’operatore scelto. Quasi tutte le piattaforme offrono la possibilità di lavorare su un’interfaccia attraverso cui è possibile creare un'anteprima dei propri prodotti. Pertanto è possibile caricare loghi e immagini personalizzati di una società e andare ad apporli sui prodotti che si vuole commercializzare. Facendo tutto sul web i tempi di lavorazione si dimezzano e soprattutto si risparmia. Tutto è stato molto semplificato rispetto al passato e grazie a questa evoluzione sempre più persone scelgono di affidarsi alla rete per servizi anche affini al mondo della tipografia. Anche l’editoria online sta crescendo a dismisura e va a pari passo con il mondo della tipografia. La rete è destinata a diventare sempre di più il centro di tutto.