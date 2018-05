Autobus: più corse e nuovi orari sulle linee Cuneo-Dronero e Mondovì

Lunedì 14 maggio entra in vigore il nuovo orario delle Linea 92 Cuneo – Dronero – Roccabruna e di quella 176 Cuneo - Mondovì.

Sulla linea Dronero è stato aumentato il numero delle corse con un servizio cadenzato ogni mezz’ora: da Roccabruna verso Cuneo le corse partiranno al minuto 5 ed al minuto 35. Da Cuneo- piazza Torino a Roccabruna la partenza delle corse al minuto 10 ed al minuto 40.

"Nell’orario al pubblico - informa la direzione delle autolinee Bus Company - sono state inserite tutte le corse bis scolastiche comprese quelle provenienti da Boves e Borgo San Dalmazzo da e per l’Istituto Alberghiero di Dronero.

Integrato anche il servizio per l’alta Valle Maira: ed è l’altra novità indicata nell’orario della linea 78 Cuneo – Dronero – Acceglio.

A Dronero, alla fermata "Teatro" sono previste le coincidenze da e per Acceglio. In questo modo si offre un collegamento con tutta la Val Maira tra Cuneo e Acceglio. Alcune corse Cuneo - Dronero e viceversa verranno effettuate da autolinee Nuova Benese con lo stesso percorso e fermate delle corse della linea 92.

Il collegamento scolastico tra San Lorenzo di Caraglio e Cuneo verrà effettuato da Bus Company anziché da Autolinee Nuova Benese.

Anche l’orario festivo è stato modificato e cadenzato con frequenza bi oraria offre due coppie di corse tra Acceglio e Cuneo e viceversa.

Info: www.buscompany.it

Nuovo orario in vigore da lunedì 14 per la Linea 176 Cuneo - Mondovì

Il nuovo orario sulla tratta prevede che le corse in arrivo a Cuneo effettuino a partire dalla fermata di piazza Torino carico e scarico passeggeri compiendo pertanto un unico percorso in Cuneo: per completare la corsa in arrivo e per iniziare la corsa in partenza. Il giro unico è una novità rispetto a prima e tra i vantaggi – sottolineano gli organizzatori un minor inquinamento del traffico cittadino.

Il percorso e le fermate in Cuneo saranno le seguenti:

Piazza Torino / corso Kennedy (Fermata fronte Questura - fermata ex Foro Boario); Piazzale Liberta' (fermata Stazione FS); C.so Giolitti (fermata liceo); corso Nizza (fermata Muzak - fermata Banca d’Italia),corso Giuseppe Garibaldi, corso Guglielmo Marconi (fermata porta Mondovì / piscina); via Savona

In Mondovì il percorso e le fermate non subiscono variazione e le corse transitano in andata e ritorno a Sant’Anna Avagnina. In arrivo a Mondovì, via Cuneo (fermate Tirassegno E Gazzola); corso Italia (fermata Aci); piazza Centro (fermata stazione Fs); corso Italia (fermata Aci); via Primo Alpini; piazza Mellano (Fermata Gtt); via Cornice; via Einaudi; piazza Della Repubblica (Movicentro / Capolinea).

In partenza da Mondovì: piazza Repubblica (Movicentro / Capolinea); via Einaudi; via Cornice, piazza Mellano (Fermata Gtt); via Diaz (fermata); piazza Centro (Fermata Stazione Fs); corso Italia (Fermata Aci); via Cuneo - (fermate Gazzola e Tirassegno).

Info: www.buscompany.it