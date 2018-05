Cervere, un aiuto al sociale dalla denuncia dei redditi

Se pagare le tasse è un obbligo, far sì che una loro parte rimanga al Comune di residenza è una possibilità riconosciuta ai contribuenti chiamati a compilare la dichiarazione dei redditi.

“Sulla base di una prassi oramai apprezzata e consolidata – dichiara il Sindaco di Cervere, Corrado Marchisio – anche quest’anno comunichiamo, attraverso i mezzi di relazione con il pubblico di cui il Comune dispone, dal sito web istituzionale ai social media, la facoltà che ciascun contribuente residente ha di destinare il 5 per mille, delle tasse comunque da versare, al proprio territorio. Una facoltà che si traduce in una importante opportunità di far rimanere una quota di imposta Irpef a disposizione del Comune che l’ha prodotta, per il sostegno allo stesso Municipio ovvero a realtà associative riconosciute per interventi che noi abbiamo individuato come prioritari, anche per il 2018, su giovani, sport e sociale”.

Si tratta, come tiene ancora a precisare il primo cittadino cerverese, “di somme che, nel caso in cui il contribuente rinunciasse a esercitare l’opzione del 5 per mille, confluirebbero automaticamente nelle casse dello Stato centrale, a Roma, e da qui redistribuite su tutto il territorio nazionale. Se quindi il debito fiscale del cittadino non cambia, con l’esercizio di questo diritto nella dichiarazione dei redditi a cambiare è la prospettiva di mettere a disposizione del proprio territorio una somma di importo totale anche significativo, considerati i tempi non favorevoli soprattutto per i medio-piccoli Comuni dal punto di vista finanziario. In linea con i buoni esiti degli appelli degli scorsi anni, confermiamo la scelta di valorizzare quelle istituzioni pubblico-private che rappresentano una parte molto vitale del volontariato, del tempo libero, dell’istruzione e della solidarietà locale, da cui sono derivati e derivano interventi molto apprezzati dalle famiglie e dai cittadini di Cervere. Buona scelta!”

In sede di compilazione del modello Unico di denuncia reddituale, pertanto, all’interno del riquadro dedicato alla scelta del 5 per mille, sarà possibile scegliere entro quattro opzioni se si vuole fare in modo che questa frazione di Irpef statale resti a Cervere: la Scuola Materna Bima (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), Orange Cervere (associazioni sportive riconosciute dal Coni), Solidali per Cervere (sempre fra le organizzazioni non lucrative) e lo stesso Comune, scrivendo il codice fiscale dell’Istituzione prescelta e mettendo la propria firma.