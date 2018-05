Cultura e turismo senza barriere: Mondovì pensa al progetto "Bandiera Lilla"?

"L'amministrazione Adriano ha dichiarato di puntare soprattutto sul turismo e sulla cultura per il rilancio della città di Mondovì: intende dunque aderire al progetto 'Bandiera Lilla'? E nell'ambito del progetto 'Infinitum', si vuole rendere accessibile anche alle persone con disabilità la Chiesa della Missione?". Il duplice quesito giunge dai consiglieri comunali d'opposizione Paolo Magnino (Partito Democratico) e Stefano Tarolli ("Mondovì a Colori"), i quali hanno depositato in municipio un'interrogazione imperniata proprio su questo delicato argomento.

"Il progetto 'Bandiera Lilla' - spiegano i due - è nato nel 2012 con l'obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni (e presto anche gli operatori privati) che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico. L'iniziativa è stata accolta con grande interesse, ad esempio, dalla Regione Liguria, che ha visto in esso uno strumento in grado di coniugare il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico, operando sia in funzione sociale sia di rilancio dell'economia. I Comuni premiati fino ad oggi sono 17, di 7 regioni diverse (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia) e segnatamente: Albisola Superiore, Albissola Marina, Auronzo di Cadore, Avola, Baveno, Castiglione della Pescaia, Diano Marina, Finale Ligure, Fontanellato, Levanto, Pietra Ligure, Santa Margherita Ligure, San Vincenzo, Sirmione, Spotorno, Verbania, Vicopisano. Sono disponibili sul sito www.bandieralilla.it le informazioni di dettaglio sui luoghi e sugli edifici pubblici più accessibili di alcuni tra i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento".

COS'È LA BANDIERA LILLA - La "Bandiera Lilla" è un'attestazione di particolare attenzione e sensibilità da parte dei Comuno (e in futuro degli operatori privati) verso il turismo da parte di persone con disabilità con l'accento su disabilità motoria, visiva, auditiva e patologie e intolleranze alimentari. È un pungolo per migliorare l'esistente, fornendo anche informazioni e supporto. È una rete di lavoro, comunale o intercomunale, a favore dell'accessibilità turistica che va a vantaggio anche delle persone, con disabilità e non, residenti sul territorio. È un supporto ai Comuni che vogliono ottenere il riconoscimento attraverso l'indicazione di iniziative realizzabili e di modalità di accesso a fondi di finanziamento pubblico nazionale ed europeo. È un costante sostegno alla promozione dei servizi offerti dai Comuni, attraverso una capillare diffusione delle informazioni sui canali preferenziali dei potenziali utenti. È un supporto per favorire l'incrocio tra la domanda di turismo accessibile o inclusivo e l'offerta dei nostri Comuni e delle strutture ricettive del loro territorio. È, infine una scelta di marketing ben precisa, rivolta a un mercato che, solo per la disabilità motoria, supera tra Europa e Stati Uniti i 30 milioni di potenziali utenti.

PARAMETRI GENERALI - I parametri generali utilizzati per la valutazione dei Comuni e l'assegnazione della bandiera lilla sono: -versione accessibile del sito internet; -fornitura di informazioni su strutture in grado di ospitare persone con disabilità; -informazioni sull'accessibilità e fruibilità dei principali monumenti, musei e strutture culturali e ricreative; -informazioni su punti di ristoro per chi soffre di patologie alimentari; -progetti per accompagnamento in impianti sportivi o in passeggiate di persone con disabilità motoria; -accessibilità delle principali attrattive culturali della città (musei, parchi, teatri); -progetti in atto per facilitare la fruibilità della città da parte di turisti con disabilità; -accessibilità e fruibilità degli impianti sportivi pubblici (anche dati in gestione); -parcheggi dedicati in prossimità delle zone/monumenti di interesse turistico; -gratuità dei parcheggi a pagamento per chi espone il CUDE; -accessibilità dei mezzi pubblici; -servizi di trasporto dedicati ai turisti con disabilità.