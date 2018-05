Impara a vestirsi senza errori

Andrea Galvagno noto consulente d’immagine di AG Image Trainer, formatore sul territorio nazionale, specializzato in valorizzazione dell’immagine e comunicazione, organizza per mercoledì 23 e mercoledì 30 maggio due serate di corso sulla valorizzazione dell’immagine personale.





Nelle splendide sale di Palazzo Righini a Fossano, si terranno due serate di corso per valorizzare al massimo la propria immagine.



Durante la prima serata si imparerà a conoscere e capire i colori, per scegliere i colori giusti per i vostri outfit, per i vostri capelli ed il vostro make-up.



Nella seconda serata, si conosceranno i segreti delle forme del corpo e scoprirete quali sono le "vostre" forme valorizzanti, e capirete così quali abiti scegliere e quali scartare in base alla vostra altezza proporzione e forma.



Durante entrambe le serate vi verrà offerto un "welcome coffee" con della piccola pasticceria preparata direttamente dallo staff di Palazzo Righini.



Per informazioni e prenotazioni contattare Andrea Galvagno via Messanger di Facebook o via WhatsApp al 3355280204 o al 3931149572



Per chi ha già partecipato alle serate di make-up e accessori c'è la possibilità di partecipare solamente alla seconda serata in quanto i temi trattati nella prima serata sono già stati sviluppati.





AG image trainer: https://www.facebook.com/imagetrainer.it/





Evento: https://www.facebook.com/events/202435023871221/





Sito internet: http://www.imagetrainer.it/