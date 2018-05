Fermato dai carabinieri con arnesi da scasso nell’auto, condannato a sei mesi di arresto

Era stato fermato in piena notte dai carabinieri del Norm di Saluzzo ad un posto di blocco nelle campagne di Falicetto, zona in cui nell’agosto 2016 erano avvenuti alcuni furti presso abitazioni ed esercizi commerciali. Dal controllo dei documenti risultarono a carico di P.S., sessantenne abitante nel Torinese ma di origini campane, precedenti penali per reati contro il patrimonio, con una condanna per furto di trent’anni prima. “Gli chiedemmo di poter controllare la sua vettura” ha riferito un militare in tribunale. “Nel bagagliaio c’erano borse piene di frutta e verdura, ma anche un cric modificato che può essere utilizzato a forzare le serrature”.

Portato in caserma, i carabinieri continuarono a rovistare dentro la vettura trovando dentro a un borsone una cuffia passamontagna, guanti, ferretti, cacciaviti, chiavi a brugola, tutti arnesi adatti allo scasso. P.S. ha spiegato davanti al giudice che si trattava di attrezzi usati per far lavori nella cascina del cognato: “Ero tranquillissimo, ho spiegato tutto, ma in caserma c’era un carabiniere che si arrabbiò perché non ci credeva. Gli dissi di controllare pure da mio cognato, che abitava a 2 chilometri dal posto di blocco – cosa che non fecero - e spiegai che il passamontagna lo usavo per protezione quando saldavo, mentre il cric l’avevo modificato per scolpire la lapide per mia madre. In cascina avevo preso frutta e verdura direttamente dall’orto e per quel motivo avevo gli stivali sporchi di fango”.

Una giustificazione che secondo l’accusa non è stata sufficiente a provare l’innocenza dell’imputato, che è stato condannato a a sei mesi di arresto per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Il giudice ha concesso a P.S. il beneficio della sospensione condizionale della pena.